Tribunal declara en rebeldía a la cantante urbana La Ross María y ordena su arresto

La cantante urbana La Ross María fue declarada en estado de rebeldía por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que además ordenó su arresto e impedimento de salida del país. ( FUENTE EXTERNA )

El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró en estado de rebeldía a la cantante urbana Rosa María Pineda Aguasvivas, conocida artísticamente como La Ross María, luego de que no compareciera a una audiencia preliminar para la que había sido debidamente citada.

La decisión fue adoptada por la jueza titular del tribunal tras acoger una solicitud presentada por el Ministerio Público. Según la resolución, la imputada fue convocada para el 26 de mayo de 2026 a las 9:00 de la mañana, pero no asistió ni presentó una justificación que explicara su ausencia.

Como consecuencia, el tribunal ordenó su arresto, dispuso el impedimento de salida del país y autorizó la publicación de sus datos en medios de circulación nacional para fines de búsqueda, localización y conducción ante la justicia.

La artista enfrenta un proceso judicial por presunta violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. La querella fue presentada por la empresa 829Music Mundial LLC, representada por Vladimir Gracia y Kenny Jesús Beca Guerrero.

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Además de declarar la rebeldía, el tribunal suspendió el conocimiento de la audiencia preliminar hasta que la imputada sea presentada ante la jurisdicción o comparezca de manera voluntaria.

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La resolución también ordena notificar la medida al Departamento de Impedimentos de Salida de la Dirección General de Migración para los fines correspondientes.

La lectura íntegra de la decisión fue realizada el 2 de junio de 2026, conforme consta en el documento emitido por el tribunal.