Celinee Santos pasa a la final de "La casa de los famosos 6"

Celinee Santos se perfila como una de las favoritas tras ser salvada en nueve ocasiones por el público y avanzar a la gran final. ( FUENTE EXTERNA )

La modelo dominicana Celinee Santos pasó a la gran final de la sexta temporada del reality show "La casa de los famosos", que se celebrará el próximo 8 de junio de 2026 a través de la cadena Telemundo.

Santos logró entrar a la última semana de la competencia luego de recibir votos positivos de la mayoría de sus compañeros, consolidando su posición como una de las favoritas del público y para ganarse el premio de 200 mil dólares.

Mientras que el segundo y tercer lugar recibirán 100 mil y 50 mil dólares respectivamente.

Todo apunta a que la recta final de La Casa de los Famosos 6, conducido por Jimena Gállego y Javier Poza, será una de las más disputadas hasta ahora.

La Miss República Dominicana Universo 2024 ha sido una de las más destacadas del reality, llegando a ser salvada en nueve ocasiones por el público, siendo la más apoyada de la historia del concurso y rompiendo el récord que hasta ahora pertenecía a la modelo boricua Maripily Rivera.

Además de Celinee, también avanzó el cantante mexicano Luis Coronel, quien ganó la dinámica que le otorgó el pase directo a la final, así como Curvy Zelma y Stefano Piccioni, quienes se mantienen a salvo tras las votaciones internas.

"Sumamente feliz y agradecida de Dios. Estar en La casa de los famosos es una respuesta de Dios a mis oraciones. Tenía mucho miedo de entrar a la casa y verme ya en la recta final es un sueño cumplido para mí, para mi familia y para toda la República Dominicana. Así que muchísimas gracias", expresó la exreina de belleza de 26 años.

A su paso por el programa protagonizó algunas controversias. Desde su ingreso, su personalidad ha provocado tensiones con otros participantes, entre ellos Eduardo Antonio, Kunno, Oriana Marzoli y Zoe Bayona.

Precisamente, Zoe Bayona, quien fue eliminada en las primeras semanas, criticó a la miss dominicana tras su salida. "No quiero ni que la nombremos, no quiero hablar ni un minuto más de esta señora", declaró.

Además cuestionó su juego dentro del reality y su actitud: "Creo que se ha equivocado de reality, deberían crear uno para dormir donde estuviese ella, no estamos en la pasarela de Miss", añadió, calificándola de falsa.

Más allá de "La casa de los famosos" también participó en el reality de cocina Top Chef VIP en la cuarta temporada y transmitido por Telemundo.