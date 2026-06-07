Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran baby shower de su futura hija

Nadia Ferreira compartió imágenes del encuentro y dedicó un emotivo mensaje a la bebé, su segunda hija con Marc Anthony. ( FUENTE EXTERNA )

La pareja de esposos Marc Anthony y Nadia Ferreira celebraron por todo lo alto el baby shower de su primera hija en común, que nacerá en las próximas semanas. Los famosos son padres de Marcos Antonio Muñiz Ferreira, a quienes llaman Marquito, nacido en junio de 2023.

El evento, realizado en Miami, reunió a las figuras de la música y las redes sociales, donde Nadia, reconocida ex Miss Paraguay, estuvo rodeada de familiares, amigos cercanos.

La celebración contó con una elegante decoración en tonos verde y rosa pastel, creando un ambiente acogedor para festejar la próxima llegada de la nueva integrante de la familia.

A través de sus redes sociales, Ferreira compartió imágenes del encuentro y dedicó un emotivo mensaje a la bebé. "Antes de conocerte, ya te estamos celebrando. Cada flor, cada abrazo, cada sonrisa era para ti, pequeña. Gracias a todos los que han hecho que este día sea tan especial para nuestra familia en crecimiento", escribió la modelo paraguaya.

Entre los invitados estaban Prince Royce, Lele Pons, Guaynaa, Natti Natasha, Raphy Pina y Carlos Adyan, quienes se motivaron a hacer algunas de las dinámicas propias de los baby shower como cambiar pañales, dar comida en biberón, entre otras.

La pareja anunció recientemente que espera una niña, quien será la segunda hija de Ferreira y en la octava descendiente del intérprete de "Vivir mi vida". La pareja contrajo matrimonio en enero de 2023 en la ciudad de Miami.

Uno de los detalles que más encantó a los invitados fue el pastel en forma de cochecito con peluches que sorprendió hasta a Marc Anthony. La decoración fue tan realista que él dudó, en tono de humor, si se podía comer.

Y en la competencia de quién vestía al muñeco más rápido, participaron el productor Raphy Pina, quien tiene dos hijas con la cantante dominicana Natti Natasha, y el urbano boricua Guaynaa, quien es padre de la pequeña Eloísa con la influencer Lele Pons. Entre ellos y Marc Anthony, ganó Raphy Pina.

Al compartir el divertido video, el productor musical escribió: "No quiero decir que tenía ventaja, pero llevo 7 meses en entrenamiento intensivo".

Co n esta celebración , Marc Anthony y Nadia Ferreira dieron un paso más en la cuenta regresiva para recibir a la nueva integrante de la familia.