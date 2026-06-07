Muere a los 27 años Rhett Messerly, actor de cine para adultos conocido como Scott Finn

La familia de Rhett Messerly confirmó el fallecimiento mediante un obituario publicado en línea, aunque no reveló la causa de muerte. ( FUENTE EXTERNA )

El actor estadounidense Rhett Messerly, conocido en la industria del entretenimiento para adultos con el nombre artístico Scott Finn, falleció a los 27 años, según confirmó su familia a través de un obituario difundido en línea.

Nacido en Ogden, Utah, fue recordado por sus allegados como una persona carismática, cercana y con un marcado sentido del humor. En el mensaje de despedida, la familia destacó su capacidad para hacer reír a quienes lo rodeaban y su disposición permanente para ayudar a los demás.

"Siempre encontraba una manera especial de sacar una sonrisa a quienes lo conocían", señalaron sus familiares al describir el impacto que dejó entre amigos y seres queridos.

Messerly murió el 23 de noviembre de 2025. Sin embargo, sus familiares no ofrecieron detalles sobre las circunstancias ni la causa de su fallecimiento.

También evocaron aspectos de su infancia y adolescencia, resaltando su carácter extrovertido y su pasión por los deportes. Según el obituario, desde pequeño mostró una personalidad enérgica y participó activamente en actividades como el fútbol y el béisbol.

Las honras fúnebres se realizaron el 4 de diciembre en North Ogden, Utah, donde familiares y amigos se reunieron para rendirle homenaje y recordar su legado.

A Messerly le sobreviven sus padres, Joel y Libby Messerly, así como sus hermanos Charlotte Orton, Rachel Beecher, Jake Messerly y Maren Messerly.

En junio de 2025, el actor compartió lo que parecía ser su última publicación en redes sociales, reconociendo en X que no había actualizado a sus seguidores en "un tiempo" y escribiendo que había tenido una "vida difícil" durante el último año y medio.