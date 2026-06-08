Cardi B enciende el Madison Square Garden durante las Finales de la NBA

La rapera Cardi B se presentó ante un recinto abarrotado en el Madison Square Garden. ( FUENTE EXTERNA )

La rapera de origen dominicano Cardi B fue la encargada de animar el espectáculo de medio tiempo en el tercer partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, que tuvo lugar este lunes en el Madison Square Garden de Nueva York.

La presentación de la ganadora del Grammy encendió el ambiente y fue uno de los momentos más comentados de la noche.

Belcalis Almánzar, nombre de pila de la artista de 33 años, arrancó el set con "Bodega Baddie" con el que hace un tributo a la tierra de su padre usando el sample del merengue típico "Esto si está bueno" de "el Prodigio", con quien se presentó por primera vez en Saturday Night Live hace unos meses.

Luego entonó su mayor éxito "Bodak Yellow", el rap que la puso en el mapa mundial.

Cardi se llevó el aplauso y la algarabía del público y lució un sexy body con botas altas, sus características uñas extralargas y se hizo acompañar de un cuerpo de bailarines.

Nacida en el barrio del Bronx, la rapera es una de las figuras más representativas de Nueva York y su participación reforzó el carácter local de una cita histórica para la ciudad. Su presencia se sumó a la larga lista de celebridades que acudieron al partido, entre ellas cineastas, actores y figuras del deporte como Spike Lee, Ben Stiller, Timothée Chalamet y Tracy Morgan.

Cardi B performs at halftime of Game 3 in New York pic.twitter.com/dHMdY6aR0J — The Athletic (@TheAthletic) June 9, 2026

El partido marcó el regreso de las Finales de la NBA al Madison Square Garden por primera vez desde 1999.

La noche también estuvo marcada por la presencia del presidente Donald Trump, quien asistió al partido y recibió una mezcla de aplausos y abucheos por parte del público.

Los Knicks llegaron al tercer encuentro con ventaja de 2-0 en la serie tras ganar los dos primeros partidos como visitantes, buscando colocarse a una sola victoria de un título que la franquicia persigue desde 1973. El ambiente en el Madison Square Garden fue electrizante, con entradas agotadas y una asistencia repleta de personalidades del entretenimiento y la política.

Pero no ganaron esta noche. Los San Antonio Spurs se llevaron la victoria de 115-111.