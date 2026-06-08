El plan de David Ortiz para conseguirle una novia dominicana a Álex Rodríguez tras su ruptura

Álex Rodríguez y David Ortiz en una imagen de archivo. El Big Papi le acosejó a su amigo buscarse una novia dominicana tras su reciente ruptura, y tiene todo un plan para conseguirlo. ( FUENTE EXTERNA )

La reciente soltería de Álex Rodríguez ya tiene quien se encargue de ella. Apenas semanas después de confirmarse el fin de su relación de tres años con la entrenadora fitness Jaclyn Cordeiro, el exastro de las Grandes Ligas recibió una inesperada propuesta de ayuda por parte de uno de sus mejores amigos: David Ortiz.

Durante una de las transmisiones deportivas en las que ambos participan como comentaristas, el legendario "Big Papi" convirtió un receso en un divertido intercambio sobre el amor y las futuras conquistas de Rodríguez, arrancando risas tanto de su compañero como de la audiencia.

"Déjame eso a mí. Yo le dije a todo el mundo aquí que la que quiera hablar contigo de aquel lado, tiene que hablar conmigo", comentó Ortiz entre carcajadas, mientras asumía públicamente el papel de intermediario sentimental del exjugador de los Yankees.

El dominicano fue más allá y anunció sus planes de llevar a Rodríguez a Santo Domingo para ayudarlo a recuperar el ánimo tras la ruptura.

"Me lo voy a llevar para Santo Domingo, darle una paseada al loco, llevarlo a un partícito por ahí. Así que ya ustedes saben, es conmigo con quien hay que hablar", agregó Ortiz, provocando una sonora carcajada que terminó compartiendo con A-Rod.

La escena volvió a poner en evidencia la estrecha relación que mantienen ambos exjugadores, una amistad que ha sobrevivido al paso de los años y a una de las rivalidades más intensas de las Grandes Ligas: la de los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.

Fuera de los diamantes, Ortiz y Rodríguez han cultivado una relación cercana marcada por las bromas, el respeto mutuo y el orgullo de sus raíces dominicanas, elementos que quedaron reflejados una vez más en este intercambio que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El "plan dominicano" de Big Papi

Con su característico sentido del humor, Ortiz aseguró que cualquier candidata interesada en conquistar a Rodríguez deberá pasar primero por su filtro.

El expelotero incluso bromeó sobre las cualidades de las mujeres dominicanas, a quienes describió como trabajadoras, inteligentes y leales, sugiriendo que podrían ser la combinación perfecta para el nuevo capítulo sentimental de su amigo.

Las declaraciones generaron una oleada de reacciones entre fanáticos del béisbol, especialmente en plataformas como Instagram, Facebook y Threads, donde cientos de usuarios se sumaron al juego proponiendo posibles candidatas para el exjugador.

Por ahora, Rodríguez parece tomarse la situación con tranquilidad. Aunque no ha ofrecido declaraciones públicas sobre los comentarios de Ortiz , sus publicaciones recientes muestran a un hombre concentrado en sus negocios , inversiones y compromisos profesionales .

parece tomarse la situación con tranquilidad. Aunque no ha ofrecido declaraciones públicas sobre los de , sus publicaciones recientes muestran a un hombre concentrado en sus , inversiones y . Sin embargo, la ocurrencia de Big Papi ha añadido un toque de humor a una etapa personal que ha despertado gran interés mediático desde que se conoció el final de su relación con Cordeiro.

Mientras tanto, los seguidores de ambas leyendas del béisbol permanecen atentos a la posibilidad de que Ortiz convierta sus bromas en realidad y termine organizando una auténtica gira romántica por Santo Domingo para uno de los solteros más famosos del deporte.

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