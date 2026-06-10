Daniel Sarcos confiesa cuánto extraña a República Dominicana: "Es una pieza fundamental de mi vida"

El presentador Daniel Sarcos señaló que han pasado dos años desde que dejó de visitar con frecuencia la República Dominicana. ( INSTAGRAM )

El presentador venezolano Daniel Sarcos expresó este miércoles la profunda conexión emocional que mantiene con República Dominicana, país al que atribuye gran parte de su crecimiento profesional y personal.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Sarcos compartió un mensaje de agradecimiento hacia los dominicanos por todo el apoyo que le han dado a su carrera y donde fue estelar de la televisión dominicana los domingos con el programa "Aquí se habla español", que se estrenó en 2010 y continúa al aire.

El también actor y cantante destacó que fue en esta nación donde su carrera alcanzó proyección internacional y donde encontró un segundo hogar y se nacionalizó dominicano.

"Extraño mucho a República Dominicana. Ha sido mi refugio, mi casa y me dio oportunidades para desarrollarme. Hoy quiero confesarles que extraño profundamente a su gente", declaró.

Durante su mensaje, recordó algunos de los momentos más significativos que vivió en territorio dominicano, entre ellos la posibilidad de despedirse de su padre, quien está sepultado en RD.

También evocó con cariño las calles, restaurantes, ciudades y rincones que conoció durante años de constantes viajes por todo el país.

Sarcos señaló que han pasado dos años desde que dejó de visitar con frecuencia la República Dominicana debido a ofertas laborales en la Ciudad de Miami, Estados Unidos. Dijo que mientras trabajaba en "Aquí se habla español" hacía un promedio de 50 viajes al año, y conoció diversos pueblos desde el Cibao hasta Palmar de Ocoa.

Daniel Sarcos no dejó claro si vuelve al país con un nuevo proyecto.

Entre sus logros, está: ser presentador de Premios Soberano 2013 junto a Fausto Mata .

de junto a . En 2018 dejó su trabajo en Telemundo para asumir uno de los contratos más importantes de su carrera como animador, imagen y productor de un nuevo programa relacionado con la Lotería Nacional Dominicana y el Bingo Nacional. Sin embargo, solo duró unos meses en el proyecto y salió.

Otro de los espacios fueron las temporadas de la nueva versión de "La Guerra de los Sexos", del que fue productor y conductor.

En el teatro hizo "L a travesía" y " Sarcástico" y fue protagonista de la cinta "Los paracaidistas", del que además interpretó el tema principal en 2015 titulado "Quedo yo".

Regreso a la música

Además de su faceta como presentador, Sarcos ha retomado recientemente su carrera musical. En septiembre pasado lanzó el tema "No soy diferente" y ahora presenta "Soy Caribe, Soy Mediterráneo", una canción inspirada en sus raíces familiares y en la mezcla cultural que caracteriza a gran parte de América Latina.

El artista explicó que la composición surgió después de realizarse una prueba genética para conocer el origen de sus ancestros. Los resultados revelaron una combinación de raíces venezolanas, canarias, portuguesas y africanas, un descubrimiento que lo impactó emocionalmente y lo motivó a escribir el tema.

"Eso produjo en mí un impacto que me provocó escribir mi primera canción", expresó Sarcos sobre el proceso creativo de la pieza, producida junto al músico Yasmil Marrufo.

Con este nuevo proyecto, el comunicador busca rendir homenaje a la diversidad cultural que forma parte de su identidad y conectar con millones de personas que comparten historias similares de mestizaje y pertenencia.