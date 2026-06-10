Otra hija de Angelina Jolie y Brad Pitt solicita eliminar legalmente el apellido de su padre

Zahara Jolie-Pitt solicita eliminar el apellido de Brad Pitt. En la imagen, la joven aparece junto a su madre, Angelina Jolie, en un acto público y, en una fotografía de su infancia, en brazos de su padre, Brad Pitt. ( FUENTE EXTERNA )

Zahara Marley Jolie-Pitt, hija de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt, solicitó formalmente eliminar el apellido paterno de su nombre legal. Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, la joven de 21 años presentó la petición ante el Tribunal Superior de California el pasado 28 de abril.

De ser aprobada, pasará a llamarse oficialmente Zahara Marley Jolie. La solicitud llega después de que desde 2023 comenzara a identificarse públicamente sin el apellido Pitt. Ese año, durante un acto de la hermandad Alpha Kappa Alpha en el Spelman College de Atlanta, donde inició sus estudios universitarios, se presentó únicamente como Zahara Marley Jolie.

La misma decisión mantuvo el pasado 17 de mayo durante su graduación de la licenciatura en Psicología. Aunque en el programa oficial figuraba como Zahara Marley Jolie-Pitt, durante la ceremonia su apellido paterno no fue mencionado.

Zahara no es la única integrante de la familia que ha dado este paso. Su hermana Shiloh eliminó legalmente el apellido Pitt en 2024, poco después de cumplir la mayoría de edad. Por su parte, Vivienne ha prescindido de ese apellido en proyectos profesionales, mientras que Maddox también ha iniciado trámites para modificar legalmente su nombre.

Según reportes de la prensa estadounidense, la audiencia para evaluar la petición de Zahara está programada para el 28 de septiembre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/abaca930441036-849ffe04.jpg Angelina Jolie junto a Zahara Marley Jolie-Pitt.

La decisión se produce en un contexto marcado por el prolongado proceso de divorcio entre Jolie y Pitt, que concluyó con un acuerdo alcanzado en diciembre de 2024 tras varios años de litigio. Desde la separación de la pareja en 2016, la relación del actor con algunos de sus hijos ha sido objeto de atención pública.

Uno de los episodios más conocidos fue una discusión ocurrida durante un vuelo privado en 2016, incidente que fue investigado por las autoridades federales estadounidenses sin que se presentaran cargos contra Pitt.

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En los últimos años, los hijos de la expareja han acompañado con frecuencia a Jolie en actos públicos, estrenos y actividades académicas, mientras que las apariciones públicas junto a Pitt han sido escasas.