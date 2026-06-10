Muere la vidente Cristina Blanco, madre del actor Miguel Ángel Muñoz, a los 61 años

Foto de archivo muestra al actor Miguel Ángel Muñoz junto a su madre Cristina Blanco. ( FUENTE EXTERNA )

La vidente y tarotista Cristina Blanco, conocida por sus apariciones en programas de televisión españoles de los años noventa, falleció a los 61 años a causa de un infarto. La noticia fue confirmada por su hijo, el actor Miguel Ángel Muñoz, a través de un mensaje publicado en Instagram.

"A pesar del impacto de lo repentino que ha sido y del dolor, me alegro mucho de que te hayas ido en paz y durmiendo plácidamente el pasado sábado, 7 de junio", escribió el actor en una extensa carta de despedida acompañada de fotografías familiares.

Blanco se hizo conocida en televisión por su participación en programas, donde intervenía como tarotista. Con el paso de los años se alejó del foco mediático y mantuvo un perfil bajo.

En su mensaje, Miguel Ángel Muñoz recordó la trayectoria personal de su madre y se refirió también a los problemas de salud mental que enfrentó durante años.

"Has vivido desde muy joven con un trastorno mental que fue diagnosticado demasiado tarde", escribió el actor, quien explicó que la familia convivió durante mucho tiempo con una enfermedad difícil de identificar y comprender.

Durante los últimos años, Cristina Blanco residía en una residencia de mayores en Madrid, tras sufrir distintos problemas de salud, entre ellos la amputación de una pierna en 2023. En una entrevista concedida en 2024 aseguró sentirse "muy bien, muy cuidada" y explicó que sus hijos la visitaban con frecuencia.

Miguel Ángel Muñoz ya había hablado públicamente de la depresión que atravesó su madre en una entrevista, donde contó que se encargó de acompañarla durante su recuperación. También destacó entonces que Blanco decidió apartarse de los medios para no interferir en la carrera profesional de su hijo.

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El actor cerró su despedida agradeciéndole el apoyo recibido a lo largo de su vida y su participación en el documental La última vuelta , presentado este año en el Festival de Málaga . "Te estaré eternamente agradecido por querer aparecer en mi documental", escribió.

, presentado este año en el . "Te estaré eternamente agradecido por querer aparecer en mi documental", escribió. La familia ha optado por despedir a Cristina Blanco en la intimidad.