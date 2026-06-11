"La Casa de los Famosos 6" llega hoy a su desenlace con Celinee Santos como la favorita para ganar

Celinee Santos va por el bicampeonato dominicano en La Casa de los Famosos. ( FUENTE EXTERNA )

La expectativa está en su punto más alto. Esta noche, millones de televidentes conocerán al ganador de la sexta temporada de La Casa de los Famosos, una de las ediciones más polémicas, intensas y comentadas del exitoso reality de Telemundo. Y entre los nombres que encabezan las apuestas del público figura con fuerza la dominicana Celinee Santos.

La modelo, exreina de belleza y representante dominicana logró convertirse en la única mujer que alcanzó la gran final, consolidándose como una de las concursantes más influyentes de la temporada gracias a su personalidad frontal, su firmeza dentro de la competencia y el sólido respaldo de la audiencia.

A lo largo de más de tres meses de convivencia, Santos enfrentó numerosas controversias, conflictos y diferencias con varios de sus compañeros. Sin embargo, lejos de perjudicarla, estas situaciones fortalecieron su conexión con el público, que la mantuvo en competencia semana tras semana mediante sus votos.

La dominicana hizo historia dentro del reality al convertirse en la participante más salvada por la audiencia en la historia del programa, acumulando nueve salvaciones y superando récords establecidos en temporadas anteriores.

Apoyo de famosos

En las horas previas a la gran final, diversas personalidades del entretenimiento latino han expresado públicamente su apoyo a la representante quisqueyana. Entre ellas destacan el cantautor de origen dominicano Romeo Santos, la actriz mexicana Kate del Castillo, quien grabó un mensaje solicitando votos para Santos, y la actriz venezolana Norkys Batista, quien destacó su crecimiento personal y desempeño dentro de la competencia.

También se sumaron al respaldo la actriz mexicana Laura Zapata, las Miss Universo Alicia Machado y Lupita Jones, la ganadora de Miss Universe Latina, Yamilex Hernández, quien manifestó su deseo de ver a otra dominicana triunfar en una producción de Telemundo, además de numerosas figuras públicas locales.

Esta noche, Santos disputará el codiciado premio de 200 mil dólares frente a Josh Martínez, Luis Coronel, Yoridan Martínez, y Fabio Agostini, este último, siendo su principal competencia para alzarse con el premio. En esta edición el segundo puesto ganará 100 mil dólares y el tercer puesto 50 mil.

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La presencia de Celinee en la final también mantiene viva la posibilidad de que República Dominicana consiga un histórico bicampeonato consecutivo en el reality, luego de la victoria alcanzada el año pasado por Carlos Antonio Cruz.

Con una enorme base de seguidores tanto en República Dominicana como entre la comunidad latina en Estados Unidos, la dominicana llega a la noche decisiva como una de las grandes favoritas para conquistar una edición marcada por las alianzas, las traiciones, las confrontaciones y los constantes giros que mantuvieron al público pendiente de cada episodio.

Ahora, todo queda en manos de los televidentes. La suerte está echada y esta noche se escribirá un nuevo capítulo en la historia de La Casa de los Famosos.

Para muchos, el nombre de Celinee Santos aparece con fuerza entre las principales candidatas a levantar el trofeo y convertirse en la nueva ganadora del reality más exitoso de la televisión hispana.