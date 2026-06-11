Muere la chef y presentadora de televisión Sandra Díaz del Valle el día de su cumpleaños

Muere la chef Sandra Díaz del Valle el día de su cumpleaños. En esta foto de archivo la vemos posar en el set del programa en el que laboraba. ( FUENTE EXTERNA )

La chef y presentadora de televisión hondureña Sandra Díaz del Valle falleció de manera repentina a los 46 años, coincidiendo con la fecha en que celebraba su cumpleaños, una noticia que ha causado consternación en los medios de comunicación y en el ámbito gastronómico de su país.

La información fue confirmada por TV Azteca Honduras, empresa en la que Díaz del Valle se desempeñaba como chef del programa matutino Venga la Alegría. A través de un mensaje institucional, la televisora expresó su pesar por el fallecimiento y solicitó respeto y privacidad para sus familiares y allegados durante este difícil momento.

Según los reportes difundidos en medios del país centroamericano, la presentadora comenzó a presentar problemas de salud antes de su deceso. Aunque algunas versiones apuntan a que habría sufrido un infarto, hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa exacta de la muerte.

Díaz del Valle era una figura conocida de la televisión hondureña gracias a su participación en espacios dedicados a la cocina y el entretenimiento. Además de su trabajo en TV Azteca Honduras, también formó parte del equipo de la Televisión Nacional de Honduras (TNH), donde desarrolló una trayectoria vinculada a la comunicación y la gastronomía.

Su fallecimiento ha provocado numerosas reacciones en redes sociales, donde colegas, amigos y seguidores han expresado mensajes de condolencias y han recordado su aporte a la televisión y a la promoción de la cocina hondureña.

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La chef mantenía una relación con el presentador de televisión y exdiputado hondureño Juan Fernando Lobo, quien no se había pronunciado públicamente sobre la pérdida al cierre de esta publicación.

La noticia de su muerte ha generado un amplio impacto en Honduras, especialmente por producirse el mismo día en que la comunicadora celebraba un nuevo año de vida.