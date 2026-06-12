David Beckham recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Victoria Beckham y Tom Cruise encabezaron los tributos al exjugador David Beckham, destacado por su impacto dentro y fuera de las canchas. ( FUENTE EXTERNA )

El exfutbolista inglés David Beckham fue distinguido este viernes con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento a su trayectoria deportiva, empresarial y a su influencia en el fútbol.

El homenaje contó con la presencia de su esposa, Victoria Beckham, quien destacó sus logros profesionales y el rol de padre dentro de la familia.

La diseñadora y exintegrante de las Spice Girls expresó su orgullo por la trayectoria de quien fuera capitán de la selección inglesa y figura de clubes como Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy y Paris Saint-Germain.

Entre los asistentes estuvieron tres de sus hijos: Harper, Cruz y Romeo, acompañado por su novia Kim Turnbull. No asistieron Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz, quienes están distanciados de la familia. Además, figuras como Eva Longoria, José Bastón, Robbie Keane y Claudine Keane se sumaron a la celebración.

Beckham recibió la estrella número 2,849 en la categoría de Entretenimiento Deportivo durante una ceremonia celebrada en Los Ángeles, en el marco de las actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la ceremonia, Beckham recordó que uno de sus mayores sueños era jugar para Manchester United y la selección de Inglaterra. También confesó que nunca imaginó llegar a tener una estrella en Hollywood, "Recuerdo caminar por Hollywood buscando las estrellas. Saber que ahora tendré la mía es un gran honor", manifestó.

En tanto que el actor Tom Cruise elogió la contribución de Beckham al crecimiento y la popularización del fútbol en Estados Unidos. Según Cruise, el exdeportista trascendió el ámbito deportivo para convertirse en una figura de impacto cultural y un referente para nuevas generaciones.

Visiblemente emocionado, Beckham agradeció el reconocimiento y compartió el momento con familiares y amigos cercanos. La distinción se suma a una carrera marcada por éxitos dentro y fuera de los terrenos de juego.

Entre sus reconocimientos, fue condecorado con la Orden del Imperio Británico en 2008, recibiendo el rango de Oficial (OBE) y en 2025 recibió el título de caballero por el rey Carlos III.

Tras su retiro del fútbol profesional, Beckham, de 51 años, ha consolidado una destacada faceta empresarial y es copropietario del Inter Miami CF, club de la Major League Soccer (MLS) que actualmente cuenta en sus filas con el astro argentino Lionel Messi.