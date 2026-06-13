La candidata de mayor edad que ha competido hasta el momento en Miss República Dominicana Universo

Mayra Joli, quien representará a Santo Domingo Norte, es oficialmente la candidata de mayor edad que ha competido en Miss RD Universo ( FOTO DE ARCHIVO )

La abogada de inmigración y líder comunitaria Mayra Joli, residente en Estados Unidos, hará historia al convertirse en la candidata de mayor edad en competir en el Miss República Dominicana Universo, certamen en el que representará a Santo Domingo Norte.

Su participación rompe una nueva barrera dentro del concurso nacional, luego de que la organización de Miss Universo eliminara las restricciones de edad para sus candidatas a partir de 2024, una decisión que abrió las puertas a mujeres que anteriormente quedaban excluidas por razones etarias.

Hasta ahora, el récord lo ostentaba la creadora de contenido fitness Haidy Cruz, quien compitió en el Miss República Dominicana Universo 2024 a los 46 años, convirtiéndose entonces en la participante de mayor edad en la historia del certamen.

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La presencia de Joli en la competencia representa no solo un nuevo récord, sino también un mensaje sobre la evolución de los concursos de belleza hacia espacios más inclusivos y representativos de la diversidad femenina.

Un regreso después de 35 años

Aunque para muchos dominicanos su nombre está asociado a su labor como abogada de inmigración en Estados Unidos, la relación de Mayra Joli con los certámenes de belleza se remonta décadas atrás.

En 1990 participó en el Miss República Dominicana Universo representando al Distrito Nacional, experiencia que hoy retoma desde una perspectiva completamente distinta y con una trayectoria profesional consolidada.

De acuerdo con un video de la época, Joli tenía entonces 23 años, por lo que actualmente tendría entre 59 y 60 años.

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Radicada en Miami desde la década de 1990, se ha convertido en una de las figuras latinas más conocidas del sur de Florida gracias a su trabajo al frente de Joli Law Firm PLLC, firma especializada en derecho migratorio desde donde ha defendido los derechos de miles de inmigrantes.

Su notoriedad también se ha extendido al ámbito político. En 2018 aspiró al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 27 de Florida, que comprende parte del condado de Miami-Dade. Posteriormente, en 2020, presentó su candidatura a la Alcaldía de Miami, consolidando una presencia activa en los debates públicos y políticos de la comunidad latina.

Nacida en Santo Domingo, Joli cuenta con una sólida formación académica. Posee una licenciatura de la Universidad de Saint Thomas, cursó estudios de Jurisprudencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y obtuvo el título de Juris Doctor conferido por la Corte Suprema de Luisiana.