Quién era Sandra Díaz del Valle, la chef y presentadora que murió el mismo día de su cumpleaños

Tras la muerte de la chef hondureña, muchos en el país preguntan ¿quién era Sandra Díaz del Valle? ( FUENTE EXTERNA )

La muerte de Sandra Díaz del Valle ha causado conmoción en Honduras y entre los seguidores de la televisión centroamericana. La chef profesional y conductora falleció el pasado 10 de junio a los 46 años, precisamente el día en que celebraba su cumpleaños, según informó TV Azteca Honduras.

Díaz del Valle era una de las figuras más queridas de la televisión hondureña gracias a su participación en el programa "Venga la Alegría Honduras", donde conquistó al público con su carisma, espontaneidad y amplio conocimiento gastronómico.

A través de la pantalla compartía recetas, consejos culinarios y técnicas de cocina que la convirtieron en una referencia para miles de hogares.

Su trayectoria, sin embargo, trascendió la televisión. Además de chef profesional, se desempeñó como instructora y capacitadora, impartiendo talleres y cursos de cocina para personas interesadas en desarrollar sus habilidades culinarias. Su estilo práctico y cercano le permitió conectar con estudiantes de diferentes edades y niveles de experiencia.

A lo largo de los años participó en diversos proyectos relacionados con la gastronomía, siempre promoviendo la cocina como una herramienta de creatividad, aprendizaje y unión familiar. Quienes la conocieron destacan su disposición para compartir conocimientos y apoyar a nuevos talentos dentro del sector.

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Días antes de su fallecimiento, Sandra expresó en sus redes sociales el amor que sentía por su profesión y el agradecimiento por la oportunidad de dedicarse a ella. "Cada receta, cada plato y cada presentación llevan un pedacito de mi corazón", escribió en una publicación que hoy sus seguidores recuerdan con especial emoción.

Tras conocerse la noticia de su muerte, colegas, amigos y televidentes inundaron las redes sociales con mensajes de despedida, destacando no solo su talento en la cocina, sino también su calidad humana y la alegría que transmitía dentro y fuera de las cámaras.

No se ha revelado la causa de la muerte

Hasta el momento, no se han revelado las causas oficiales de su fallecimiento. Mientras tanto, su legado permanece vivo en la audiencia que la acompañó durante años y en las personas que encontraron en sus enseñanzas una inspiración para acercarse al mundo de la gastronomía.