Fallece Fantina Sosa, madre de la comunicadora Tania Báez
La presentadora informó sobre la muerte de su madre a través de una publicación en Instagram
La comunicadora Tania Báez informó la noche de este domingo el fallecimiento de su madre, Fantina Sosa.
Báez compartió la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram, acompañada de un mensaje: "Nuestra "querida" se ha ido... su música y belleza esta noche llegan al cielo... y permanece eterno su recuerdo en nuestros (corazones)".
- Báez no ofreció detalles sobre las causas del deceso.
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Honras fúnebres
Junto a sus palabras, la comunicadora publicó una imagen del obituario que anuncia el fallecimiento de su madre e informa que las honras fúnebres serán comunicadas oportunamente.
De acuerdo con el obituario, Fantina Sosa fue esposa de Máxime Taulé (fallecido), madre de Tania, Mónica y Víctor, y abuela de Techy, Karla, Manuel, Jorge y Valeria.
Sosa fue cónsul en Puerto Rico.