Fallece Fantina Sosa, madre de la comunicadora Tania Báez

Tania Báaez junto a su madre. ( FUENTE EXTERNA )

La comunicadora Tania Báez informó la noche de este domingo el fallecimiento de su madre, Fantina Sosa.

Báez compartió la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram, acompañada de un mensaje: "Nuestra "querida" se ha ido... su música y belleza esta noche llegan al cielo... y permanece eterno su recuerdo en nuestros (corazones)".

Báez no ofreció detalles sobre las causas del deceso.

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Honras fúnebres

Junto a sus palabras, la comunicadora publicó una imagen del obituario que anuncia el fallecimiento de su madre e informa que las honras fúnebres serán comunicadas oportunamente.

De acuerdo con el obituario, Fantina Sosa fue esposa de Máxime Taulé (fallecido), madre de Tania, Mónica y Víctor, y abuela de Techy, Karla, Manuel, Jorge y Valeria.

Sosa fue cónsul en Puerto Rico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/screenshot-2026-06-14-231828-50b608fd.png Publicación compartida por Tania Báez. (FUENTE EXTERNA)