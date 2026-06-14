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Muere madre de Tania Báez
Muere madre de Tania Báez

Fallece Fantina Sosa, madre de la comunicadora Tania Báez

La presentadora informó sobre la muerte de su madre a través de una publicación en Instagram

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    Fallece Fantina Sosa, madre de la comunicadora Tania Báez
    Tania Báaez junto a su madre. (FUENTE EXTERNA)

    La comunicadora Tania Báez informó la noche de este domingo el fallecimiento de su madre, Fantina Sosa.

    Báez compartió la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram, acompañada de un mensaje: "Nuestra "querida" se ha ido... su música y belleza esta noche llegan al cielo... y permanece eterno su recuerdo en nuestros (corazones)".

    • Báez no ofreció detalles sobre las causas del deceso.

    Honras fúnebres

    Junto a sus palabras, la comunicadora publicó una imagen del obituario que anuncia el fallecimiento de su madre e informa que las honras fúnebres serán comunicadas oportunamente.

    De acuerdo con el obituario, Fantina Sosa fue esposa de Máxime Taulé (fallecido), madre de Tania, Mónica y Víctor, y abuela de Techy, Karla, Manuel, Jorge y Valeria.

    Sosa fue cónsul en Puerto Rico.

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    Publicación compartida por Tania Báez. (FUENTE EXTERNA)
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