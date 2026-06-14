Los famosos se unen a la euforia por el campeonato de los Knicks

El pasado lunes Cardi B protagonizó el show de medio tiempo del tercer juego entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs. ( FUENTE EXTERNA )

La histórica conquista de los New York Knicks, que puso fin a una espera de 53 años sin títulos de la NBA, ha desatado una ola de celebraciones que va mucho más allá de las canchas.

Varias figuras del entretenimiento, el cine, la música y la televisión han expresado públicamente su alegría por el campeonato, convirtiéndose en protagonistas de una fiesta que ha conquistado a toda la ciudad.

Entre los más entusiastas destaca el actor Timothée Chalamet, reconocido seguidor de la franquicia, quien se desbordó de emoción durante los festejos.

El intérprete celebró junto a los aficionados e incluso sorprendió al declarar que el título de los Knicks significaba para él más que una estatuilla de la Academia: "Prefiero esto mil veces a los Óscar", afirmó en medio de la euforia.

Otro rostro inseparable de la historia reciente del equipo es el director de cine Spike Lee, considerado el fanático más emblemático de los Knicks. Presente en innumerables partidos desde hace décadas, Lee vivió intensamente la coronación y fue una de las imágenes más comentadas de la celebración.

El actor y comediante Ben Stiller, quien siguió de cerca toda la campaña del equipo, también se sumó a los festejos, al igual que el humorista Tracy Morgan, habitual visitante del Madison Square Garden y ferviente seguidor de la franquicia neoyorquina.

Un fenómeno cultural

La cantante y actriz Jennifer López tampoco quiso quedarse al margen. A través de sus redes sociales compartió un emotivo mensaje para celebrar el regreso de los Knicks a la cima del baloncesto profesional, uniéndose a millones de aficionados que festejan el logro histórico.

La rapera Cardi B también se sumó a la celebración del histórico campeonato de los New York Knicks publicando su momento de eufórica alegría en las redes sociales.

La lista de celebridades presentes o pendientes del desenlace de las finales incluyó además a la actriz Sydney Sweeney, el actor John Turturro y hasta el príncipe Harry, quienes fueron vistos siguiendo de cerca la serie que culminó con el ansiado campeonato.

La victoria de los Knicks no solo representa un éxito deportivo. También se ha convertido en un fenómeno cultural para Nueva York, una ciudad donde el equipo forma parte de su identidad y que ahora celebra junto a algunas de las figuras más reconocidas del mundo del espectáculo.