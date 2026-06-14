"¡Prefiero mil veces esto a los Oscars!" exclama Timothée Chalamet

La pasión deportiva de Timothée Chalamet quedó más que demostrada durante la celebración del histórico campeonato de los New York Knicks, un momento que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales.

El actor, conocido por sus papeles en producciones como Dune y Wonka, fue captado celebrando eufóricamente la conquista del título por parte del equipo neoyorquino. Durante una entrevista televisada, Chalamet expresó su emoción con una frase que no tardó en viralizarse: "¡Prefiero mil veces esto a los Oscars!".

Las imágenes muestran al actor completamente entregado a la celebración, rodeado con aficionados y miembros del equipo tras la victoria que puso fin a una larga espera para la franquicia.

Autenticidad evidente

Timothée Chalamet attends the Boston Celtics v New York Knicks - Game Three in New York - May 10. pic.twitter.com/EpJZQr9BCh — Timothée Chalamet Photos (@chalametphotos) May 11, 2025

Su entusiasmo fue tal que incluso logró acceder a los vestidores de los Knicks, donde participó de los festejos junto a los jugadores, empapado en champaña y disfrutando del ambiente de euforia que rodeó la coronación.

El momento generó miles de reacciones en plataformas digitales, donde usuarios destacaron la autenticidad de la emoción del actor y su conocida afición por los Knicks. Muchos seguidores señalaron que la celebración reflejó a un fanático genuino más que a una estrella de Hollywood acostumbrada a las grandes alfombras rojas.

La imagen de Chalamet festejando entre los campeones se convirtió rápidamente en uno de los símbolos más comentados de la noche, convirtiendo el escenario en una ocasión que unió en una misma escena:

El espectáculo

El deporte

La cultura

Hay que destacar que Timothée es un fiel fan de los Knicks desde temprana edad. De manera constante a los partidos, y celebró en la cancha junto a los jugadores cuando los New York Knicks se proclamaron campeones de la NBA.

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