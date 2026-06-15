Recién casada, médica y miembro de la Fuerza Aérea de EE. UU.: así ha cambiado la vida de Francesca

Casada y alejada de la música; así ha cambiado la vida de Francesca Gallucci, quien popularizó la canción "Ánimo, ánimo, ánimo". ( FUENTE EXTERNA )

La joven dominicana Francesca Gallucci, recordada por miles de personas por interpretar a los 13 años la inspiradora canción "Ánimo, ánimo, ánimo", continúa cosechando importantes logros tanto en el ámbito profesional como personal.

Hoy, a sus 26 años, Gallucci ha construido una destacada trayectoria académica y profesional. Se graduó en Medicina en diciembre de 2024 y desde abril de 2025 forma parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (United States Air Force), donde desarrolla una labor vinculada al área de medicina familiar, demostrando su compromiso con el servicio y la salud.

Recientemente, la joven dio un nuevo paso en su vida al contraer matrimonio con Cody Rowley en una elegante ceremonia celebrada en la ciudad de Tampa, Florida, rodeada de familiares y amigos cercanos.

La celebración comenzó en la Iglesia Católica Sacred Heart, donde la pareja intercambió sus votos matrimoniales. Posteriormente, los recién casados y sus invitados disfrutaron de un recorrido a bordo del yate Yacht StarShip por la Bahía de Tampa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/befunky-collage-2026-06-15t104252163-193afe12.jpg Franchesca junto a sus padres, el día de su boda.

Como parte de la jornada, la pareja realizó una sesión fotográfica en los jardines de la Universidad de Tampa, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, antes de trasladarse a la recepción de gala celebrada en las inmediaciones del Canal Garrison, cerca del hotel The Westin Tampa Waterside, donde se hospedaron los invitados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/whatsapp-image-2026-06-15-at-100110-am-2-aa9dad88.jpeg Franchesca junto a su esposo.

La velada estuvo marcada por momentos de alegría, música, bailes y una animada celebración junto al cortejo nupcial, familiares y amigos que acompañaron a los recién casados en esta fecha tan especial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/whatsapp-image-2026-06-15-at-100110-am-1-e123753f.jpeg Franchesca junto a su esposo.

Entre los asistentes destacó la presencia del actor y productor dominicano Hensy Pichardo, además de familiares y amigos cercanos de la pareja. También estuvo presente la periodista dominicana Ana Ulloa, quien ha mantenido una estrecha relación con Francesca y su familia desde la publicación del libro "Guía para un Mundo Mejor".

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Francesca Gallucci se ha convertido en un ejemplo de perseverancia y superación para muchos jóvenes. Su historia demuestra cómo la disciplina, la educación, el apoyo familiar y la determinación pueden ayudar a superar obstáculos, incluido el acoso escolar y el ciberacoso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/whatsapp-image-2026-06-15-at-100110-am-1387ac6e.jpeg Franchesca posa sonriente junto a su esposo.

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A pesar de los importantes logros alcanzados a su corta edad, Gallucci continúa enfocada en seguir creciendo profesionalmente y perfeccionándose en su carrera médica .

. Ahora, además de servir como médica y miembro de la Fuerza Aérea estadounidense, inicia una nueva etapa como esposa, manteniendo el mismo espíritu positivo que la convirtió en una inspiración para toda una generación.