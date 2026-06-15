Tyra Banks demanda a Netflix por supuesta difamación en documental sobre "America´s Next Top Model"

Tyra Banks durante su entrevista para el documental de Netflix sobre America´s Next Top Model. En el fondo, imágenes de archivo del programa que recogen algunos de los momentos más polémicos de la exmodelo en el reality. ( FUENTE EXTERNA )

La modelo y presentadora Tyra Banks presentó una demanda contra Netflix, alegando que un documental sobre el programa America´s Next Top Model contiene afirmaciones difamatorias y una edición manipulada de su testimonio, según documentos judiciales difundidos por la revista People.

En la demanda, Banks solicita un juicio con jurado y una compensación económica, argumentando que la producción utilizó fragmentos editados de una extensa entrevista para construir una narrativa que no refleja lo que ella expresó originalmente.

De acuerdo con el documento legal, Banks participó en la docuserie con la intención de ofrecer una conversación abierta sobre el legado del programa, incluyendo tanto sus aspectos positivos como las críticas que ha recibido a lo largo de los años.

"Antes de la entrevista, la Sra. Banks no limitó los temas relacionados con ANTM que el entrevistador podía abordar", señala la demanda, en la que se indica que la presentadora respondió durante aproximadamente tres horas y media de grabación.

Sin embargo, la demanda sostiene que la serie utilizó únicamente cerca de 16 minutos del material grabado, los cuales —según Banks— habrían sido editados fuera de contexto y reorganizados para respaldar una interpretación "falsa y difamatoria".

Entre los puntos cuestionados, la presentadora afirma que la producción insinuó que permitió conscientemente que una concursante fuera víctima de una agresión sexual en el programa, además de otras acusaciones relacionadas con el tratamiento de participantes. Banks niega categóricamente esa interpretación y la califica como una "invención total".

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La docuserie , estrenada en febrero, también abordó temas como la salud mental de exparticipantes y diversos episodios polémicos ocurridos durante las 22 temporadas del reality, emitido originalmente desde 2003.

, estrenada en febrero, también abordó temas como la de exparticipantes y diversos episodios polémicos ocurridos durante las del reality, emitido originalmente desde 2003. Tras su publicación, varias exconcursantes y miembros del equipo del programa reaccionaron en redes sociales, ofreciendo testimonios divididos: algunos criticaron la producción, mientras que otros defendieron a Banks y el formato del programa.

La demanda ahora abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el impacto cultural de America´s Next Top Model y el rol de los documentales en la reinterpretación de producciones televisivas históricas.