Tribunal Supremo de Puerto Rico falla contra Daddy Yankee en disputa legal con su exesposa

El Tribunal Supremo de Puerto Rico falló en contra del artista urbano Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, en una controversia judicial relacionada con la liquidación de bienes gananciales tras su divorcio de Mireddys González.

La decisión del máximo foro judicial puertorriqueño confirma los fallos emitidos anteriormente por el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones, que también habían favorecido los reclamos presentados por González dentro del proceso legal.

Los detalles del caso fueron abordados por el abogado Pablo Lugo durante una entrevista concedida al programa "Día a Día", de Telemundo, donde explicó que González solicitó una compensación provisional de cinco millones de dólares, además de una asignación mensual mientras se desarrolla el litigio. Según indicó, el patrimonio neto sujeto a división asciende a aproximadamente 500 millones de dólares.

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"Ellos estuvieron casados bajo el régimen de sociedad legal de bienes gananciales durante 29 años, por lo que existe una masa patrimonial común sobre la cual ambas partes tienen derechos", explicó Lugo durante la entrevista.

El abogado señaló que el intérprete agotó todas las instancias judiciales disponibles para impugnar la determinación, recurriendo primero al Tribunal de Apelaciones y posteriormente al Tribunal Supremo, sin obtener una decisión favorable.

"Esta decisión es final y firme. Con este fallo, ella tiene derecho a recibir los beneficios que le correspondan dentro de la comunidad de bienes", sostuvo Lugo.

A pesar de la decisión, el abogado precisó que todavía permanecen activos otros procesos judiciales vinculados a la distribución de bienes y asuntos patrimoniales derivados de la separación de la expareja.

Fin de uno de los matrimonios más estables

El divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González puso fin a una relación matrimonial de casi tres décadas y ha derivado en varios procedimientos legales relacionados con la administración y división de los activos acumulados durante el matrimonio.