Clarissa Molina denuncia uso de inteligencia artificial para difundir videos falsos sobre ella

La presentadora afirmó que circulan contenidos manipulados en los que supuestamente emite opiniones políticas y comentarios contra los mexicanos

La presentadora y actriz dominicana Clarissa Molina denunció este martes que está siendo víctima de una campaña de desinformación en redes sociales mediante el uso de inteligencia artificial para crear videos falsos con su voz e imagen.

Durante una intervención en el programa "El Gordo y la Flaca", de Univision, Molina explicó que en las últimas semanas han circulado contenidos en los que supuestamente opina sobre temas políticos y realiza comentarios contra los mexicanos, afirmaciones que calificó como completamente falsas.

"Me están vinculando con alguien que realmente no está pasando absolutamente nada y ahora me están poniendo en una campaña que estoy hablando contra los mexicanos. Lo peor de todo es que es inteligencia artificial, está hablando con mi propio tono de voz", expresó.

La comunicadora manifestó su preocupación por el impacto que este tipo de contenidos puede tener en su imagen pública y en su carrera profesional, debido a que muchas personas creen que los videos son auténticos.

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Molina señaló que el avance de la inteligencia artificial está facilitando la creación de materiales falsificados capaces de replicar voces y rostros con gran precisión, una situación que considera alarmante.

"Yo le pido a usted que si me ve hablando de un tema delicado de política en internet, es totalmente mentira" Clarissa Molina Presentadora y actriz “

"Yo no sé hasta dónde va a llegar para perjudicar a uno que solamente está trabajando día a día", comentó.

La presentadora indicó que ya está tomando medidas para enfrentar la situación y encontrar una solución al problema.

Durante la conversación, su compañero Raúl de Molina reconoció que, aunque la mayoría de las personas identifica estos contenidos como falsos, siempre existe el riesgo de que algunos usuarios los crean y los compartan como reales.