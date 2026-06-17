¿Nuevo romance? Fotografías de Shakira con el actor mexicano Manuel García-Rulfo desatan rumores

Las imágenes de Shakira con el actor mexicano Manuel García-Rulfo fueron difundidas por un medio especializado en celebridades. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante Shakira y el actor Manuel García-Rulfo fueron fotografiados juntos a la salida del Sunset Tower Hotel, en Los Ángeles, imágenes que han dado lugar a especulaciones sobre una posible relación entre ambos.

Las fotografías, difundidas por el medio DeuxMoi, muestran a la artista y al actor compartiendo un momento fuera del establecimiento. Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido declaraciones sobre el encuentro ni sobre los rumores surgidos a raíz de las imágenes.

La aparición pública se produjo mientras Shakira desarrolla la etapa estadounidense de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", que continúa tras su participación en actividades vinculadas al Mundial de 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/fotografia-de-archivo-de-neymar-al-finalizar-el-partido-amistoso-previo-al-mundial-2026-entre-brasil-4-8590dd8e.jpg Las imágenes de Shakira y el actor manuel García-Rulfo. (Fuente externa)

Tras la difusión de las fotografías, usuarios en redes sociales comenzaron a comentar sobre la naturaleza de la relación entre la cantante y el actor. Sin embargo, no existe información oficial que confirme un vínculo sentimental entre ambos.

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Shakira no ha hecho declaraciones públicas sobre su vida personal en relación con las imágenes difundidas, mientras que García-Rulfo tampoco se ha pronunciado sobre el tema.

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