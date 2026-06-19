Anne Hathaway anuncia su tercer embarazo a los 43 años

La actriz Anne Hathaway está embarazada de su tercer hijo. ( INSTAGRAM )

Anne Hathaway anunció que su familia sigue creciendo. La actriz de El diablo viste a la moda confirmó este viernes 19 de junio que está embarazada de su tercer hijo.

La estrella de 43 años compartió la noticia con sus seguidores en Instagram a través de un video en el que muestra su vientre al ritmo de la canción Baby I'm Yours, de Barbara Lewis. En la descripción escribió la misma frase que da nombre al tema: "Bebé, soy tuya".

En el video aparece vestida con un conjunto blanco de dos piezas, compuesto por una falda larga y una blusa ligera. Hathaway se muestra con los brazos cruzados y, al abrirlos, deja al descubierto su barriguita de embarazada. La actriz optó por un anuncio sencillo, lo que siempre la ha caracterizado.

Este será el tercer hijo de Hathaway y su esposo, Adam Shulman, quienes se casaron en 2012. La pareja se convirtió en padres por primera vez en 2016 con el nacimiento de Jonathan y luego dio la bienvenida a Jack en 2019.

Cómo ha vivido la maternidad

A lo largo de los años, la actriz ha hablado sobre el impacto que la maternidad ha tenido en su vida. En una entrevista con People afirmó: "La maternidad me ha cambiado en todos los sentidos".

Hathaway también ha sido abierta sobre los desafíos que enfrentó antes de formar su familia. En 2024 reveló que sufrió una pérdida gestacional en 2015, un año antes de quedarse embarazada de su primer hijo, mientras casualmente interpretaba a una mujer embarazada en la obra Grounded.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores y colegas. En apenas una hora, la publicación ha acumulado dos millones de "Me Gusta".

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