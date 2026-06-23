Kim Kardashian hablando español con saludo dominicano: "KLK manita"

La empresaria y personalidad de televisión Kim Kardashian volvió a convertirse en tendencia en las plataformas digitales tras protagonizar un curioso momento en el que intentó expresarse en español utilizando una de las frases más conocidas del vocabulario popular dominicano.

El episodio ocurrió durante una conversación con el reconocido maquillador Ariel Tejada, de ascendencia dominicana, quien compartió el video a través de TikTok. En las imágenes se aprecia a Kardashian interactuando de manera relajada mientras pronuncia la expresión "KLK manita", provocando risas y comentarios positivos entre los presentes.

La publicación no tardó en captar la atención de miles de usuarios, alcanzando cerca de un millón de reproducciones y generando una ola de reacciones. Muchos internautas destacaron el esfuerzo de la celebridad por familiarizarse con expresiones latinas, mientras otros celebraron que una frase tan representativa de la cultura dominicana llegara a una audiencia internacional.

Ariel Tejada, conocido profesionalmente como "Makeup by Ariel", es una de las figuras más influyentes de la industria de la belleza y mantiene una estrecha colaboración con la familia Kardashian-Jenner. Su trabajo lo ha llevado a convertirse en uno de los maquilladores de confianza de Kim Kardashian y de Kylie Jenner.

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La expresión " KLK ", derivada de la pregunta coloquial " ¿Qué lo qué? ", es ampliamente utilizada en República Dominicana como forma de saludo o para iniciar una conversación de manera amistosa.

", derivada de la pregunta coloquial " ", es ampliamente utilizada en República Dominicana como forma de saludo o para iniciar una conversación de manera amistosa. Su popularidad ha crecido tanto que fue incorporada al Diccionario de la Lengua Española como un dominicanismo de uso frecuente.