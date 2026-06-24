Hallan muerta a modelo colombiana en su apartamento; autoridades investigan las circunstancias

Hallan muerta a modelo colombiana Natalia Villalba, a quien vemos posar en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades colombianas investigan la muerte de Natalia Villalba , una modelo oriunda de Cúcuta cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento ubicado en el sector de Chapinero, en Bogotá.

El caso ha generado gran conmoción en Colombia y permanece bajo investigación mientras los organismos judiciales intentan reconstruir las últimas horas de vida de la joven y determinar las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

Según reportaron medios colombianos, el hallazgo se produjo cuando una trabajadora de limpieza ingresó al inmueble tras no obtener respuesta de las personas que se encontraban hospedadas allí. Al inspeccionar el apartamento encontró una maleta en el baño y, al abrirla, descubrió el cuerpo de la mujer. La ducha permanecía abierta al momento del hallazgo, por lo que de inmediato alertó a las autoridades.

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección judicial en la escena y comenzaron la recolección de evidencias para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con las primeras indagatorias, Villalba figuraba como arrendataria del apartamento.

Los registros del edificio indican que entre el 3 y el 7 de junio existió una reserva vinculada a un ciudadano estadounidense procedente de Texas, cuya estadía habría sido extendida hasta el 21 de junio. Durante ese período, la joven permaneció en el inmueble, según la información recopilada por los investigadores.

Las pesquisas también han puesto atención sobre la presencia de un ciudadano británico que, según registros de ingreso y salida del edificio, visitó el apartamento el 17 de junio y abandonó el lugar al día siguiente.

Imágenes de cámaras de seguridad lo mostrarían trasladando sábanas hacia el área de lavandería del edificio. Por esta razón, las autoridades buscan establecer su ubicación y determinar qué información podría aportar al caso.

Durante la inspección del apartamento fueron encontrados varios objetos personales de la víctima, entre ellos dos pasaportes con la misma fotografía pero con apellidos diferentes. Uno de los documentos estaba vencido y el otro vigente, este último con registros de viajes a España.

Los investigadores analizan esta documentación como parte del proceso para reconstruir los movimientos recientes de la joven.

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Los exámenes forenses serán determinantes para establecer la fecha y la causa exacta de la muerte. Mientras tanto, la Fiscalía colombiana ha precisado que hasta el momento no existe ninguna persona formalmente vinculada al proceso y que la investigación continúa en desarrollo.

serán determinantes para establecer la fecha y la causa exacta de la muerte. Mientras tanto, la ha precisado que hasta el momento no existe ninguna persona formalmente vinculada al proceso y que la continúa en desarrollo. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y mantienen abiertas varias líneas de investigación mientras avanzan en la recopilación de pruebas y testimonios que permitan esclarecer uno de los casos que más atención ha generado en el país en los últimos días.

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