Reportan desaparecida a Gabriela Fleritt, famosa por "Bienvenidos", tras terremotos en Venezuela

Gabriela Fleritt, recordada por su participación en el programa humorístico "Bienvenidos", permanece desaparecida tras el colapso del edificio donde residía tras terremotos en Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz y comediante venezolana Gabriela Fleritt, reconocida por su participación en el exitoso programa humorístico Bienvenidos, fue reportada como desaparecida luego de los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles y provocaron graves daños en el estado La Guaira.

De acuerdo con información difundida por familiares y allegados, la artista, de 55 años, residía junto a varios miembros de su familia en las Residencias Las Palmas, en Macuto, complejo habitacional que sufrió severos daños tras los movimientos telúricos de magnitud 7.2 y 7.5.

Las labores de búsqueda y rescate continúan entre los escombros. Hasta el momento, los equipos de emergencia habrían logrado localizar con vida a uno de los nietos de la actriz, mientras el paradero de Gabriela Fleritt y de otros integrantes de su familia sigue siendo desconocido.

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La desaparición de la artista ha generado una profunda preocupación entre colegas, amigos y seguidores, quienes mantienen la esperanza de que pueda ser encontrada con vida. En redes sociales, numerosas figuras del espectáculo venezolano han expresado mensajes de apoyo y solidaridad con sus familiares.

Gabriela Fleritt forma parte de una de las generaciones más recordadas de la televisión venezolana. Alcanzó gran popularidad como integrante del elenco de Bienvenidos, donde compartió escena con el reconocido actor Miguel Ángel Landa, convirtiéndose en una de las comediantes más queridas por el público.

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A lo largo de su trayectoria también participó en exitosos espacios de humor como Cheverísimo , ¡A que te ríes! y Chisparates. Además, desarrolló una destacada carrera en las telenovelas venezolanas con personajes memorables en producciones como Amor de papel , El amor las vuelve locas, Amor Urbano, Natalia del Mar y La dama y el vigilante.

, ¡A que te ríes! y Chisparates. Además, desarrolló una destacada carrera en las con personajes memorables en producciones como , El amor las vuelve locas, Amor Urbano, Natalia del Mar y La dama y el vigilante. Mientras avanzan las operaciones de rescate en La Guaira, familiares, amigos y admiradores permanecen atentos a cualquier información oficial sobre el paradero de la actriz, cuya desaparición se suma al drama humano que ha dejado esta tragedia natural.