Fallecen la actriz venezolana Yorgelis Delgado y su madre tras derrumbe por terremotos en Venezuela

Yorgelis Delgado en imágenes de su etapa del Club de los tigritos y más reciente. La actriz murió junto a su madre por los derrumbes tras terremotos en Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz y presentadora venezolana Yorgelis Delgado, de 43 años, falleció junto a su madre tras quedar atrapadas entre los escombros del edificio Coral Beach, en el estado La Guaira, luego de los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio de 2026.

De acuerdo con la información difundida por familiares, Yorgelis se encontraba dentro del inmueble junto a su madre, su hija Miranda y el padre de la menor cuando ocurrió el colapso parcial de la estructura.

Equipos de rescate lograron sacar con vida a la niña, quien resultó herida, así como a su padre. Sin embargo, la actriz y su madre fueron halladas sin vida tras intensas labores de búsqueda.

La noticia ha causado una profunda conmoción entre familiares, amigos y seguidores de la artista, quien fue una de las figuras más queridas de la televisión infantil venezolana durante las décadas de 1990 y 2000.

Yorgelis Delgado alcanzó gran popularidad por su participación en "El Club de los Tigritos", transmitido por Venevisión, donde destacó como actriz, bailarina y animadora junto a Roxana Chacón, Estefanía López y Tyanny Santos.

Posteriormente condujo los programas "Rugemanía" y "Atómico", además de protagonizar las series juveniles "Entre tú y yo", donde interpretó a Fabiana, y "De Sol a Sol", compartiendo escena con los integrantes de la agrupación Salserín, Servando y Florentino.

En 2009 decidió retirarse del mundo del espectáculo para dedicarse a su vida personal. En 2012 nació su única hija, Miranda Mijares.

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Los terremotos registrados esta semana dejaron a La Guaira como una de las zonas más afectadas del país, con numerosos edificios colapsados y miles de personas damnificadas. Diversas figuras públicas, entre ellas Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Evaluna y Camilo, han manifestado su solidaridad con las víctimas y anunciado iniciativas para apoyar a los afectados por la tragedia.

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