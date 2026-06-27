Muere la presentadora Ernestina Pais luego de que su vehículo fuera embestido por un tren

La periodista y presentadora de televisión peruana Ernestina Pais, de 54 años, murió el viernes luego de que el automóvil que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de la localidad de Acassuso, partido de San Isidro, en Perú.

De acuerdo con la investigación, el accidente ocurrió alrededor de las 07:25 de la noche, cuando Pais intentó cruzar las vías en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano pese a que las barreras ya se encontraban bajas.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el vehículo ingresó al cruce y fue impactado en el lateral del conductor por una formación que se dirigía desde la estación Maipú hacia Delta.

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La autopsia determinó que la conductora falleció como consecuencia de un traumatismo de cráneo grave, además de una laceración hepática y una contusión esplénica provocadas por la violencia del impacto.

Tras el accidente, la víctima no pudo ser identificada de inmediato debido a las severas lesiones sufridas en el rostro. La confirmación de su identidad se produjo cuando familiares llamaron a su teléfono celular y el dispositivo sonó dentro del vehículo siniestrado.

Autopsia

La autopsia determinó que la conductora falleció a causa de un traumatismo de cráneo grave, además de una laceración hepática y una contusión esplénica, lesiones compatibles con la violencia del impacto.

Durante el procedimiento forense también se tomaron muestras de sangre , orina y ADN para realizar estudios toxicológicos .

, orina y para realizar . Los resultados de estos análisis podrían demorar varias semanas y serán clave para determinar si la víctima había consumido alcohol u otras sustancias.

La investigación continúa bajo análisis de la Justicia, que también evalúa las imágenes de las cámaras de seguridad y las pericias realizadas en el lugar del accidente.