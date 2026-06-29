Terremotos en Venezuela: hallan sin vida a la actriz Gabriela Fleritt, su hija y uno de sus nietos

Gabriela Fleritt, quien murió los terremotos en Venezuela, en uno de los presonajes del programa "Bienvenidos". ( FUENTE EXTERNA )

La familia de la actriz y comediante venezolana Gabriela Fleritt, recordada por su participación en el programa humorístico "Bienvenidos", confirmó este lunes el fallecimiento de la artista, así como el de su hija Andrea Laya y su nieto Mariano Ferrera, luego de cinco días de intensa búsqueda tras los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela.

La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado oficial, en el que los familiares informaron que los cuerpos fueron hallados gracias a la confirmación realizada por vecinos y allegados presentes en la zona del desastre.

"Con profundo dolor, informamos que fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera", expresó la familia.

Durante los días posteriores al terremoto, familiares y voluntarios mantuvieron la esperanza de encontrarlos con vida, mientras realizaban labores de búsqueda entre los escombros de la residencia donde vivían, ubicada en el sector Las Palmas, en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por el sismo.

El sobrino de la actriz, Eduardo Fleritt, había utilizado las redes sociales para solicitar ayuda y denunciar la escasa asistencia que recibían durante las labores de rescate, asegurando que familiares y vecinos trabajaban prácticamente solos removiendo escombros.

En medio de la tragedia, la familia informó que el único sobreviviente fue el pequeño Sebastián, nieto de Gabriela Fleritt, a quien describieron como "el hermoso regalo de vida" que dejaron Gabriela, Andrea y Mariano. Asimismo, aseguraron que continuará rodeado del amor y la protección de toda la familia.

Los familiares también agradecieron las innumerables muestras de solidaridad recibidas durante la búsqueda, incluyendo las oraciones, mensajes de apoyo y la difusión de información en redes sociales.

Finalmente, expresaron sus condolencias a todas las familias venezolanas afectadas por los terremotos y manifestaron su esperanza de que quienes hoy enfrentan el dolor encuentren fortaleza para superar esta difícil etapa.

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La muerte de Gabriela Fleritt ha causado gran conmoción entre colegas, amigos y seguidores, quienes la recuerdan por su trayectoria en la televisión venezolana y por su participación en el emblemático programa humorístico "Bienvenidos", donde conquistó el cariño del público con su talento y carisma.