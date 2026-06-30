Confirman muerte de modelo venezolana Skarlent Rodríguez y su novio tras los terremotos

La modelo Skarlent Rodríguez y su novio fueron localizados entre los escombros de la vivienda donde residían, tras los terremotos que sacudieron a Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

Los cuerpos de la Miss Grand Orlando 2025, Skarlent Rodríguez, y de su novio, José Castro, fueron encontrados luego de cinco días de intensa búsqueda en el estado de La Guaira, tras los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio.

La pareja fue localizada entre los escombros de la vivienda donde residían, en la localidad de Catia La Mar, en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre natural.

La noticia fue confirmada por Jorge Rodríguez, familiar de la joven, a través de una campaña creada en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos funerarios de ambos.

"Con profundo dolor compartimos que Skarlent y José perdieron la vida durante esta tragedia. Estamos solicitando apoyo para poder darles una despedida digna", expresa la publicación.

La familia informó que necesita reunir alrededor de 22,000 dólares para cubrir los costos de los servicios fúnebres, el traslado y otros gastos derivados de la tragedia.

En menos de un día desde su publicación, la campaña ya había recaudado 13,721 dólares, gracias a las contribuciones de familiares, amigos y personas conmovidas por la historia de la pareja.

Su última publicación

El último contenido compartido por Skarlent Rodríguez en sus redes sociales fue a finales de mayo. En el video mostraba parte de su rutina diaria como modelo y creadora de contenido.

Entre los comentarios destacó el de su novio, José Castro, quien elogió su belleza y escribió, en tono de broma, que muchos usuarios llegaban a pensar que ella era una creación de inteligencia artificial por su apariencia.

Indica el medio El Universal que la muerte de ambos ha provocado numerosas muestras de solidaridad y mensajes de condolencias en redes sociales, donde seguidores, amigos y colegas del mundo del modelaje han recordado a la joven por su carisma y dedicación a su carrera.

Tristes casos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/actriz-de-bienvenidos-captura-de-pantalla-2026-06-29-a-las-62218pm-ede6e0a0.png La actriz y comediante venezolana Gabriela Fleritt falleció junto a su hija y su nieto.

En el espectáculo venezolano, otra noticia ha causado pesar. La familia de la actriz y comediante venezolana Gabriela Fleritt, recordada por su participación en el programa humorístico "Bienvenidos", confirmó el fallecimiento de la artista, así como el de su hija Andrea Laya y su nieto Mariano Ferrera, luego de cuatro días de intensa búsqueda tras los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela.

La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado oficial, en el que los familiares informaron que los cuerpos fueron hallados gracias a la confirmación realizada por vecinos y allegados presentes en la zona del desastre.

"Con profundo dolor, informamos que fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera", expresó la familia.

Durante los días posteriores al terremoto, familiares y voluntarios mantuvieron la esperanza de encontrarlos con vida, mientras realizaban labores de búsqueda entre los escombros de la residencia donde vivían, ubicada en el sector Las Palmas, en el estado La Guaira.