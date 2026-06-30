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Terremotos en Venezuela: muere el comediante Jaír Oquendo junto a su familia tras colapso de su casa

El humorista, integrante del colectivo Stand Up Comedy La Guaira, falleció junto a sus padres y su hermana luego de que su casa se derrumbara a causa de los sismos registrados el 24 de junio

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    Terremotos en Venezuela: muere el comediante Jaír Oquendo junto a su familia tras colapso de su casa
    El comediante venezolano Jaír Oquendo falleció junto a sus padres y su hermana tras el colapso de su vivienda durante los terremotos en Venezuela registrados el 24 de junio en el estado de La Guaira. (FUENTE EXTERNA)

    El comediante venezolano Jaír Oquendo, considerado una de las jóvenes promesas del stand up en su país, falleció junto a sus padres y su hermana como consecuencia de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

    De acuerdo con reportes, el humorista perdió la vida tras el colapso de su vivienda, ubicada en el estado de La Guaira, uno de los más afectados por los movimientos telúricos.

    La noticia fue confirmada el 26 de junio por su amigo y colega, el comediante Juan Carlos Rodríguez Paz, conocido artísticamente como "El Rojo Juan", quien expresó su pesar a través de las redes sociales.

    "Siento un dolor profundo al tener que escribir estas palabras. Nuestro amigo, colega y hermano, junto a su familia: su padre, su hermana y su mamá, no lograron sobrevivir a esta tragedia. La comedia está de luto", escribió.

    Rodríguez Paz también recordó que apenas horas antes del desastre ambos habían compartido una jornada de trabajo y amistad.

    "Tuvimos la oportunidad de estar juntos durante el 24 de junio en el día, creando contenido, compartiendo, bebiendo y riéndonos todo el día", relató.

    El colectivo Stand Up Comedy La Guaira, del que Oquendo formaba parte, también manifestó su pesar mediante un mensaje de condolencias publicado en sus plataformas digitales, destacando el talento, el compañerismo y la calidad humana del joven humorista.

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    Infografía

    Jaír Oquendo había ganado reconocimiento en la escena del stand up venezolano gracias a sus recientes presentaciones y era visto por colegas y seguidores como una de las figuras con mayor proyección dentro del género.

    Luto venezolano

    • Su fallecimiento, junto al de sus familiares, se suma a la tragedia provocada por los terremotos que afectaron distintas zonas de Venezuela, dejando un saldo de cientos de víctimas mortales y miles de personas damnificadas.
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