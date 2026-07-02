El actor Franklin Virgüez es arrestado en Miami-Dade por presunta exposición indecente

Arrestan al actor Franklin Virgüez; en la imagen de archivo lo vemos posar sonriente mirando a cámara. ( FUENTE EXTERNA )

El actor venezolano Franklin Virgüez fue arrestado en el condado de Miami-Dade, Florida, donde enfrenta dos cargos por presunta exposición indecente, de acuerdo con los registros públicos de esa jurisdicción.

La detención se produjo el miércoles 1 de julio a las 5:37 p.m. Según la ficha de arresto, el caso fue registrado con el número B26012991. Al momento de su ingreso al sistema, la fianza aparecía con el estatus "To Be Set" (pendiente por fijar).

De acuerdo con la información disponible, esta sería la segunda ocasión en la que Virgüez es detenido por presuntos delitos de naturaleza similar.

Hasta el momento, la presentación de los cargos no constituye una declaración de culpabilidad. El proceso continuará en los tribunales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes conforme al debido proceso.

#ÚltimaHora | El actor venezolano Franklin Virgüez fue arrestado por segunda vez en el condado de Miami-Dade, Florida, tras enfrentar cargos de "presunta exposición indecente".



Hasta el momento, las autoridades no han presentado públicamente el informe del arresto ni las... pic.twitter.com/6bz7sdkOxX — Globovisión (@globovision) July 2, 2026

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Franklin Virgüez es un reconocido actor venezolano con una amplia trayectoria en la televisión hispana. A lo largo de su carrera ha participado en exitosas producciones como Carissima, Cosita rica, Ángel rebelde, Voltea pa' que te enamores, Eva Luna y Cosita linda, entre otras.

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