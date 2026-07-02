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Arrestan al actor Franklin Virgüez
Arrestan al actor Franklin Virgüez

El actor Franklin Virgüez es arrestado en Miami-Dade por presunta exposición indecente

De acuerdo con la información disponible, esta sería la segunda ocasión en la que Virgüez es detenido por presuntos delitos de naturaleza similar

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    El actor Franklin Virgüez es arrestado en Miami-Dade por presunta exposición indecente
    Arrestan al actor Franklin Virgüez; en la imagen de archivo lo vemos posar sonriente mirando a cámara. (FUENTE EXTERNA)

    El actor venezolano Franklin Virgüez fue arrestado en el condado de Miami-Dade, Florida, donde enfrenta dos cargos por presunta exposición indecente, de acuerdo con los registros públicos de esa jurisdicción.

    La detención se produjo el miércoles 1 de julio a las 5:37 p.m. Según la ficha de arresto, el caso fue registrado con el número B26012991. Al momento de su ingreso al sistema, la fianza aparecía con el estatus "To Be Set" (pendiente por fijar).

    De acuerdo con la información disponible, esta sería la segunda ocasión en la que Virgüez es detenido por presuntos delitos de naturaleza similar.

    Hasta el momento, la presentación de los cargos no constituye una declaración de culpabilidad. El proceso continuará en los tribunales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes conforme al debido proceso.

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    • Franklin Virgüez es un reconocido actor venezolano con una amplia trayectoria en la televisión hispana. A lo largo de su carrera ha participado en exitosas producciones como Carissima, Cosita rica, Ángel rebelde, Voltea pa' que te enamores, Eva Luna y Cosita linda, entre otras.
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