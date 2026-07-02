¿Nueva conquista? Captan a Alex Rodríguez besando a una mujer en lujosa fiesta

El intenso beso de Alex Rodríguez con una mujer en una fiesta. ( FUENTE EXTERNA )

El expelotero de origen dominicano, Alex Rodríguez fue visto besándose de manera intensa con una mujer durante la famosa fiesta blanca del empresario multimillonario Michael Rubin en los Hamptons, Estados Unidos, un mes después de que se confirmara su ruptura con la experta en fitness Jaclyn Cordeiro.

Rodríguez, de 50 años, fue fotografiado besando a una mujer no identificada, de cabello largo y castaño, en la lujosa celebración de blanco, que se realiza cada año en la residencia del fundador y CEO de Fanatics con motivo del fin de semana del 4 de Julio.

Una de las fotografías que circulan del evento fue la publicada por la influencer Jordyn Woods, novia del jugador de baloncesto de origen dominicano Karl-Anthony Towns, con quien se comprometió el día de Navidad de 2025.

Recoge People en Español que la acompañante de Alex Rodríguez lucía un vestido corto blanco con la espalda descubierta. Rodríguez vistió una camisa blanca de manga larga, pantalones blancos y gafas de sol tipo aviador.

En otra imagen, la pareja aparece abrazándose y compartiendo una risa cerca del bar al aire libre de la fiesta. La mujer sonríe mientras el exbeisbolista la rodea con los brazos.

Romance post JLo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/35451f31-79bd-40f0-a474-0b5e67e868a9-164f63ca.jpg A-Rod y Jaclyn Cordeiro.

El 21 de mayo, una fuente confirmó a PEOPLE que el exjugador de los Yankees y Jaclyn Cordeiro habían puesto fin a su relación. La pareja supuestamente quedó en buenos términos.

TMZ fue el primer medio en informar sobre la ruptura. Cordeiro, de 46 años, también habló sobre el tema.

"Para aclarar, Alex y yo estamos tomándonos un tiempo separados, pero sigue habiendo amor mutuo, cuidado y profundo respeto entre nosotros y por nuestras familias. Seguimos apoyándonos mutuamente, y no hay absolutamente ninguna animosidad, drama o historia negativa aquí", declaró a TMZ.

Alex Rodríguez y Jaclyn Cordeiro iniciaron su relación en octubre de 2022, más de un año después de que finalizara su romance y compromiso con la cantante y actriz Jennifer López.

Los famosos conectaron por la pasión compartida por el gimnasio. De hecho, Alex cambió su alimentación y estilo de vida resultando en una buena forma física en los últimos tres años.

Alex Rodríguez ha vuelto al ruedo como uno de los solteros más codiciados.

Fiesta de las celebridades

En la fiesta de Michael Gary Rubin también acudieron estrellas como Jay-Z, Alicia Keys, J Balvin, Cardi B, Myke Tyson, Dj Khaled, Snoop Dogg, Tom Hardy, Sofía Vergara, entre otros.

Rubin es un multimillonario empresario estadounidense, fundador y director ejecutivo de Fanatics, un imperio global de comercio electrónico deportivo, tarjetas coleccionables y apuestas. También es ampliamente conocido en el mundo del entretenimiento por organizar lujosas y exclusivas fiestas anuales celebrando el 4 de julio con celebridades de Hollywood y del deporte, como este caso.