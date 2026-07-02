William Ramos reacciona a la muerte de Stuart Ortiz y advierte sobre ir a las cuevas sin protección

William Ramos llama a practicar un turismo responsable tras la muerte del actor dominicano Stuart Ortiz. ( FUENTE EXTERNA )

El influencer de turismo y creador de contenido William Ramos reaccionó al fallecimiento del actor Stuart Ortiz, ocurrido durante una excursión en un paraje natural ubicado en las proximidades de la Cueva de los Indios, en el sector Agua Loca, municipio Santo Domingo Este.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Ramos lamentó profundamente la partida del artista destacado en el teatro y el cine como miembro del Teatro Rodante Dominicano.

"Hoy el arte dominicano pierde a uno de los suyos. Descansa en paz, Stuart Ortiz", escribió el creador de contenido en una publicación.

Turismo responsable

Ramos también habló sobre visitar el lugar e hizo un llamado a practicar turismo responsable.

Abundó que conversó con uno de los guías de la zona, con quien previamente grabó un contenido de este destino, y le indicó que en el lugar existen tres cuevas: la Cueva del Huevo, la Cueva del Indio y la Cueva Escondida, siendo esta última donde habría ocurrido el accidente.

Según relató Ramos, la Cueva Escondida es un cenote donde se practica espeleobuceo, una actividad que requiere experiencia y equipo especializado.

El espeleobuceo es una modalidad extrema que combina la espeleología y el buceo para explorar cavernas o cuevas parcial o totalmente inundadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/70872392-56a7-4f0a-af32-596e2f687b06-2e83a796.jpg El influencer William Ramos.

William Ramos, youtuber y creador de "Siempre Viajero RD" dijo que este tipo de casos pone nuevamente sobre la mesa la importancia de acudir acompañado de guías locales capacitados, especialmente cuando se trata de lugares con condiciones naturales complejas.

"Siempre hablamos de este mismo tema y tiene que ver con la seguridad y con ir con los guías locales que puedan ponerte en contexto, sobre todo cuando son lugares que tienen agua", expresó.

"En teoría, lo que sucedió fue que esa persona que tristemente perdió la vida estaba acompañada de dos personas más y llegaron a la Cueva Escondida, que es un cenote donde se hace incluso espeleobuceo y hay que ser muy profesional. Al parecer intentaron hacer buceo o snorkel, para lo cual se debe ir con lámparas, sogas y mucha preparación", explicó.

Finalmente, Ramos exhortó a los excursionistas a informarse antes de realizar actividades de aventura y a seguir las recomendaciones de los expertos.

"Por favor, tomen en cuenta siempre hacer ese turismo responsable que tanto promovemos y comentamos en estas plataformas", concluyó.

Las circunstancias del accidente continúan siendo objeto de atención, mientras familiares, amigos y figuras del entretenimiento han lamentado la muerte de Stuart Ortiz.

El actor dominicano Stuart Ortiz falleció ahogado el pasado miércoles durante una excursión cerca de la Cueva del Huevo, un paraje natural ubicado en las proximidades de la Cueva de los Indios, en el sector Agua Loca, en Santo Domingo Este.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el intérprete se encontraba acompañado por varias personas que intentaron rescatarlo, pero no lograron sacarlo del agua con vida.

Posteriormente, organismos de socorro recuperaron el cuerpo, que fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente, ya que hasta el momento no han emitido un informe oficial.

Trayectoria

Egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), Stuart Ortiz construyó una sólida trayectoria en el teatro dominicano, destacándose por su talento, entrega y compromiso con las artes escénicas.

A lo largo de su carrera participó en importantes producciones, muchas de ellas en roles protagónicos, entre las que figuran Aleluya, Piromancia, Desnudos, Frágil, Pros-Tíb, Un sueño azul para morir, La Residencia, La Tempestad H2O, Ceremonia Sagrada y Aquí a la sombra: Salomé, una de sus actuaciones más recientes junto al Teatro Rodante Dominicano.

Su trabajo fue reconocido con varias nominaciones a los premios Casandra y Soberano en la categoría Actor del Año, reflejo del respeto y la admiración que cosechó dentro de la comunidad artística.