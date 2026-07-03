Taylor Swift y Travis Kelce se casan en el Madison Square Garden en una boda repleta de estrellas

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce reunió a cerca de mil invitados entre familiares, amigos y celebridades. ( FUENTE EXTERNA )

Taylor Swift y Travis Kelce ya son esposos. La cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs celebraron este viernes su matrimonio en una exclusiva ceremonia realizada en el Madison Square Garden, en Nueva York, poniendo fin a meses de especulaciones sobre el lugar y la fecha del enlace.

La confirmación de la boda llegó mientras en las pantallas exteriores del emblemático recinto aparecía el mensaje "JUST&T MARRIED", un juego de palabras con las iniciales de Taylor y Travis que significa "recién casados".

Los letreros, iluminados en color rosa, fueron visibles desde distintos puntos de los alrededores del estadio y se convirtieron rápidamente en uno de los símbolos de la celebración. Los fans rodearon el Garden en señal de felicitación a su artista favorita y para captar cualquier incidencia del evento.

La ceremonia reunió a cerca de mil invitados entre familiares, amigos cercanos y reconocidas figuras del deporte, la música y el entretenimiento.

Medio Hollywood ha dicho presente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/b83124f87598c4b082dc4dc2ea51647484293e4fw-de8dab3b.jpg Cooper Kupp y su esposa Anna Marie Kupp llegan la boda de la cantante Taylor Swift con el jugador de fútbol americano Travis Kelce este viernes. https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/4ea8da2b-b71d-4513-ae39-6f89b15bc983-6a5ad670.jpg La cantante Camila Cabello. ‹ >

Celebridades como Bradley Cooper, Dakota Johnson, Hugh Grant, Anna Eberstein, Ethan Hawke, Jason Sudeikis y Marcello Hernandez han sido fotografiados al ingreso del recinto con elegantes looks.

Por igual, Selena Gómez, Ed Sheeran, Cherry Seaborn, Gigi Hadid, Karlie Kloss, Camila Cabello, Benson Boone.

De los deportes y NFL figuran Patrick Mahomes, Brittany Mahomes, George Kittle, Erin Andrews, Charissa Thompson, Joe Buck y Michelle Beisner-Buck,

Desde horas antes del inicio del evento, personalidades comenzaron a desfilar por la entrada del Madison Square Garden, donde los asistentes llegaron bajo un amplio dispositivo de seguridad que buscó preservar la privacidad de la pareja.

Entre los invitados más esperados destacó la presencia de la cantante y actriz Selena Gomez, una de las amistades más cercanas de Taylor Swift desde hace más de una década.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/7f87445e5e4e12e6d5e8e1aae29fca32508a48abw-a3163c25.jpg Los fanáticos de la artista norteamericana en apoyo a su enlace con Travis Kelce. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/f51724356c06b8096604ee9358ced8145e05c8f0w-6ab02659.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/ccbdfd27e9a3ea88d88f555ab164fbccd88da242w-2031f3f4.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/f961f1df947d809a342a470fbbaab49cf755b9b8w-967c9f62.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/34181de4200ef8b0ce0c6868aae975338af46886w-33cce3d9.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/566a80956adf609579ae4da6d27080c83484a45dw-156a9dd8.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/b082e1da9d966df266f3a6b6c4e06591113d379cw-de7345c4.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/6e787eede86abd701b676e8ef881097cb38412a5w-1b9bcbae.jpg ‹ >

Los detalles de la ceremonia se mantuvieron bajo estricta reserva. Sin embargo, trascendió que el evento comenzó en la tarde y se extenderá hasta la madrugada, con una recepción privada preparada especialmente para los invitados.

Detalles de su relación

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/04/b1ceb82b-9c1b-4744-ae11-ce669b158cde-e02d9ba5.jpg Taylor Swift y Travis Kelce en la fotografía de su compromiso en 2025. (FUENTE EXTERNA)

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó en 2023, cuando el ala cerrada de los Kansas City Chiefs reveló públicamente que había intentado conocer a la cantante durante uno de los conciertos de The Eras Tour. Poco después iniciaron una relación que rápidamente se convirtió en una de las más mediáticas del entretenimiento y el deporte.

Desde entonces, ambos hicieron numerosas apariciones públicas, apoyándose mutuamente tanto en los conciertos de la intérprete de "Shake it off" y "Love story" como en los partidos de la NFL.

Tras consolidar su relación durante los últimos años, la pareja anunció su compromiso en 2025 antes de dar el siguiente paso y celebrar su matrimonio este viernes en una ceremonia que apunta a ser uno de los acontecimientos memorables de la cultura pop.