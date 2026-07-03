"Hubiera preferido morir yo": esposo de influencer Bárbara Celeste tras hallarla muerta con su hija

Sobreviviente de los terremotos en Venezuela relata cómo perdió a su esposa, la influencer Bárbara Celeste y a su hija, tras el colapso del edificio en el que residían. ( FUENTE EXTERNA )

Los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela la semana pasada continúan dejando historias de dolor y supervivencia. El balance oficial asciende a 1,943 fallecidos, mientras miles de familias enfrentan la pérdida de sus seres queridos tras una de las peores tragedias registradas en el país en los últimos años.

Una de las historias que más ha conmovido en las redes sociales es la del emprendedor Víctor Sardinha, quien sobrevivió al colapso del edificio donde se encontraba junto a su pareja, la influencer Bárbara Celeste, y su hija Lucía Teresa, quien estaba próxima a cumplir cuatro años.

Los tres estaban juntos cuando ocurrió el terremoto, pero solo Sardinha logró salir con vida. Permaneció 36 horas atrapado bajo los escombros antes de ser rescatado.

Días después de la tragedia, el emprendedor compartió una desgarradora carta en su cuenta de Instagram, donde recordó los últimos segundos que vivió junto a su familia.

"Entiendo muy poco lo que pasó. Sé que todo fue muy rápido para ustedes, mis amores. Quizá yo duré unos milisegundos más y eso les dio tiempo para protegerme, para que hoy siga aquí. Lo único que me da paz es saber que alcancé a decirles mirándolas de frente: 'Las amo con todo mi corazón'. Fueron las últimas palabras que pude regalarles antes de que todo se volviera oscuridad", escribió.

Sardinha confesó que aún no logra comprender por qué sobrevivió. Durante las largas horas que permaneció sepultado bajo los restos del edificio, estuvo al borde de la muerte.

"Estuve a punto de desangrarme. Para mí, nada de eso tiene sentido si no es por una sola razón: ustedes me protegieron. De alguna manera evitaron que me fuera con ustedes. Me acompañaron y me dieron la calma que necesitaba en los momentos más difíciles", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/03/httpswwwinstagramcompdorc1lid-uu-15-54b67561.jpg

En su mensaje también admitió que, tras perder a su esposa y a su hija, ha pensado muchas veces que hubiera preferido morir junto a ellas.

"Muchas veces he pensado que hubiera preferido irme yo y que ustedes siguieran aquí. Pero no fue así. Así que voy a intentar encontrar el propósito de la vida que me quedó. No porque el dolor haya disminuido, sino porque ustedes dejaron algo inmenso dentro de mí. Todo lo bueno que haga de ahora en adelante llevará una parte de Bárbara y de Lucía Teresa".

Una historia de amor interrumpida por la tragedia

Víctor Sardinha y Bárbara Celeste compartían su vida desde 2011. Una década después, en 2021, se comprometieron en matrimonio y, al año siguiente, dieron la bienvenida a su hija, Lucía Teresa.

La influencer, reconocida en Instagram por crear contenido sobre humor, maternidad y estilo de vida para una comunidad de más de 50 mil seguidores, solía compartir momentos familiares con sus seguidores.

Tras el nacimiento de su hija escribió: "Llenaste nuestros corazones de mil emociones que ni conocíamos".

En una de sus últimas publicaciones también dedicó un emotivo mensaje a Sardinha por el Día del Padre, agradeciéndole "por ser un papá presente, cariñoso, responsable y entregado para nuestra princesa".

Hoy, esas palabras cobran un significado aún más profundo en medio de una tragedia que dejó a un padre sobreviviendo con el peso de haber perdido a las dos personas que más amaba.