Estos son los detalles que marcaron la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Del escenario elegido al vestido de la novia, estos son algunos de los momentos más comentados de la celebración que reunió a más de mil invitados en el Madison Square Garden de Nueva York
La boda de Taylor Swift y Travis Kelce fue mucho más que el enlace de una de las parejas más mediáticas del momento.
Celebrada el pasado viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, la ceremonia estuvo llena de detalles que combinaron lujo, simbolismo y música.
Estos son algunos de los más destacados.
1. Un estadio convertido en un bosque
El Madison Square Garden cambió por completo su imagen habitual para dar paso a un gran jardín interior. Árboles, helechos y una decoración en tonos blancos transformaron el recinto en un escenario que, según una fuente citada por People, "parecía un bosque".
2. Unos votos que emocionaron a los invitados
Taylor Swift y Travis Kelce dedicaron cerca de 20 minutos cada uno a leer sus votos, escritos en elegantes libros de tapas doradas. Los asistentes los describieron como personales, emotivos y con toques de humor.
3. Un guiño a Blank Space
Para acompañar la ceremonia, cada invitado recibió un pañuelo personalizado con el monograma de la pareja y la frase "So it's gonna be forever...", verso con el que inicia Blank Space, uno de los mayores éxitos de la cantante.
4. Música en vivo con invitados de excepción
La recepción contó con actuaciones de Paul McCartney, quien interpretó I Want to Hold Your Hand, y de Stevie Nicks, amiga de Taylor desde hace años, dos de los momentos más aplaudidos de la noche.
El vestido de novia de Taylor Swift: un exclusivo diseño de Dior Couture para su boda
5. Moda de alta costura
Taylor eligió un vestido exclusivo de Christian Dior Alta Costura diseñado por Jonathan Anderson, que completó con zapatos a medida de Christian Louboutin y joyas de Cartier. Travis, por su parte, vistió un esmoquin confeccionado especialmente para él por Dior.
6. Una lista de invitados llena de celebridades
Ed Sheeran, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Sabrina Carpenter, Brad Pitt, Tom Hanks, Bradley Cooper o Dakota Johnson estuvieron entre los asistentes que acompañaron a la pareja en su gran día.
7. Los hermanos, protagonistas del cortejo
En lugar de damas de honor y padrinos tradicionales, los novios eligieron a sus hermanos. Austin Swift acompañó a la novia, mientras que Jason Kelce hizo lo propio con el novio. La ceremonia fue oficiada por el actor Adam Sandler.
8. Recuerdos exclusivos para los invitados
Los asistentes a la cena de ensayo recibieron como obsequio una copa de champán decorada con diamantes reales, presentada en una caja de terciopelo con el monograma de la pareja, uno de los muchos detalles personalizados que distinguieron la celebración.