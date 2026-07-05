Estos son los detalles que marcaron la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce (en foto de archivo) se ha convertido en uno de los eventos sociales del año. ( FUENTE EXTERNA )

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce fue mucho más que el enlace de una de las parejas más mediáticas del momento.

Celebrada el pasado viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, la ceremonia estuvo llena de detalles que combinaron lujo, simbolismo y música.

Estos son algunos de los más destacados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/05/swiftboda-07461f94.jpg El Madison Square Garden se iluminó de rosa con un letrero que decía "recién casados" tras la ceremonia. (EFE)

1. Un estadio convertido en un bosque

El Madison Square Garden cambió por completo su imagen habitual para dar paso a un gran jardín interior. Árboles, helechos y una decoración en tonos blancos transformaron el recinto en un escenario que, según una fuente citada por People, "parecía un bosque".

2. Unos votos que emocionaron a los invitados

Taylor Swift y Travis Kelce dedicaron cerca de 20 minutos cada uno a leer sus votos, escritos en elegantes libros de tapas doradas. Los asistentes los describieron como personales, emotivos y con toques de humor.

3. Un guiño a Blank Space

Para acompañar la ceremonia, cada invitado recibió un pañuelo personalizado con el monograma de la pareja y la frase "So it's gonna be forever...", verso con el que inicia Blank Space, uno de los mayores éxitos de la cantante.

Los pañuelos de tela de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce tenían bordada una frase de "Blank Space":



"So it´s gonna be forever..." pic.twitter.com/cH1ozoRPuc — Fefe (@fedeebongiorno) July 4, 2026

4. Música en vivo con invitados de excepción

La recepción contó con actuaciones de Paul McCartney, quien interpretó I Want to Hold Your Hand, y de Stevie Nicks, amiga de Taylor desde hace años, dos de los momentos más aplaudidos de la noche.

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5. Moda de alta costura

Taylor eligió un vestido exclusivo de Christian Dior Alta Costura diseñado por Jonathan Anderson, que completó con zapatos a medida de Christian Louboutin y joyas de Cartier. Travis, por su parte, vistió un esmoquin confeccionado especialmente para él por Dior.

6. Una lista de invitados llena de celebridades

Ed Sheeran, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Sabrina Carpenter, Brad Pitt, Tom Hanks, Bradley Cooper o Dakota Johnson estuvieron entre los asistentes que acompañaron a la pareja en su gran día.

7. Los hermanos, protagonistas del cortejo

En lugar de damas de honor y padrinos tradicionales, los novios eligieron a sus hermanos. Austin Swift acompañó a la novia, mientras que Jason Kelce hizo lo propio con el novio. La ceremonia fue oficiada por el actor Adam Sandler.

8. Recuerdos exclusivos para los invitados

Los asistentes a la cena de ensayo recibieron como obsequio una copa de champán decorada con diamantes reales, presentada en una caja de terciopelo con el monograma de la pareja, uno de los muchos detalles personalizados que distinguieron la celebración.