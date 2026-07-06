Muere la influencer "DreamDoll Bri" tras ser víctima de un tiroteo

La influencer "DreamDoll Bri" en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

La influencer y creadora de contenido Brianna Johnson, conocida en redes sociales como "ItGirlBri" o "DreamDoll Bri", murió a los 21 años tras resultar gravemente herida en un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo 5 de julio en Miramar, Florida, informaron las autoridades locales.

El ataque se produjo cuando Johnson abandonaba una reunión celebrada en un apartamento turístico y viajaba a bordo de un Lamborghini SUV junto a dos hombres. De acuerdo con la investigación preliminar, un BMW blanco se acercó al vehículo y abrió fuego en múltiples ocasiones.

A pesar de los disparos, el conductor del Lamborghini continuó avanzando durante varios metros hasta perder el control del vehículo, que atravesó una señal de alto y terminó impactando contra una vivienda.

El accidente activó automáticamente el sistema de emergencia del automóvil, lo que permitió una rápida respuesta de la Policía. El momento del choque también quedó registrado por la cámara de seguridad instalada en una residencia cercana.

El jefe de la Policía de Miramar, Delrish Moss, informó que las evidencias apuntan a que el ataque fue dirigido específicamente contra los ocupantes del vehículo, por lo que las autoridades descartan, por el momento, una amenaza general para la comunidad.

Los investigadores trabajan para determinar si los responsables siguieron el automóvil desde el lugar donde se celebraba la fiesta. Hasta ahora no se han realizado arrestos y la identidad de los atacantes continúa siendo desconocida.

La muerte de Johnson ha causado conmoción entre sus seguidores y la comunidad digital. La joven había construido una sólida presencia en redes sociales, donde reunía más de 365,000 seguidores en TikTok y cerca de 80,000 en Instagram.

En investigación

Su popularidad creció gracias a sus publicaciones sobre estilo de vida y entretenimiento, así como por la difusión viral de su tema " Bend Ova ", que impulsó su reconocimiento en plataformas digitales .

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