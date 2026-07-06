El fuerte dolor que llevó a Juan Carlos Pichardo Jr. a ser operado de emergencia

Juan Carlos Pichardo Jr. revela que fue operado tras descubrir que tenía piedras en la vesícula. ( ARCHIVO / INSTAGRAM: @JCPICHARDO01 )

El humorista, actor, presentador de televisión e imitador Juan Carlos Pichardo Jr. informó este lunes que fue sometido a una cirugía de emergencia luego de presentar un fuerte dolor abdominal provocado por un problema en la vesícula.

La noticia fue dada a conocer por el propio artista a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía desde la cama de una clínica para tranquilizar a sus seguidores y explicar lo sucedido.

"Señores les cuento: Al parecer mi vesícula estaba de huelga y tenía sus propias piedras. Llegué el viernes a emergencia con un dolor fuerte abdominal y me tuvieron que operar", escribió con el característico sentido del humor que lo distingue.

Pichardo Jr. explicó que la condición puede presentarse con frecuencia en pacientes bariátricos, haciendo referencia a la cirugía para pérdida de peso a la que se sometió tiempo atrás.

"Es algo que le puede pasar comúnmente a los pacientes bariátricos, pero ya estoy del otro lado. Ahora a descansar en casa y me tocarán unos días de reposo", expresó.

Agradecido

El comunicador aprovechó la publicación para agradecer las muestras de apoyo recibidas durante su hospitalización.

"Agradezco a Dios, a mi familia, a los doctores y a todo el que de una forma u otra que se enteró estaba pendiente de mí. Tamo nitidooo. Un abrazo, los quiero", concluyó.

La publicación generó una rápida reacción entre colegas, amigos y seguidores, quienes inundaron la sección de comentarios con mensajes de ánimo y deseos de una pronta recuperación para el artista.

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