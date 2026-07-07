Aseguran que Jada Pinkett regresó a vivir con Will Smith

Will Smith y Jada Pinkett habrían retomado la convivencia dos años después de que Jada revelara que llevaban años separados. ( FUENTE EXTERNA )

La relación entre los actores de Hollywood Will Smith y Jada Pinkett Smith vuelve a ocupar titulares.

Y es los controversiales esposos retomaron la convivencia, pese a que en 2023 Jada reveló que ambos llevaban separados desde 2016.

Una fuente citada por la revista People indica que la actriz de "Karate kid" decidió regresar a vivir con el actor hace dos años y que actualmente ambos están "felices", mantienen una buena relación y continúan apoyándose mutuamente.

La versión contrasta con otra información difundida por la misma revista en junio de 2025, cuando un informante afirmó que la pareja seguía viviendo por separado.

La historia de Will Smith y Jada Pinkett ha estado marcada por momentos de alta exposición pública. En 2020, la actriz reconoció durante el programa Red Table Talk que sostuvo una relación con el cantante August Alsina mientras atravesaba una etapa de separación con su esposo.

A esto se sumó el episodio protagonizado por Smith durante la ceremonia de los Premios Óscar de 2022, cuando abofeteó al comediante Chris Rock tras un comentario sobre Jada, un hecho que generó repercusiones a nivel internacional.

Pese a las constantes especulaciones sobre su matrimonio, ambos han reiterado en distintas ocasiones que mantienen un fuerte vínculo personal y familiar.

En una entrevista concedida a People en 2023, la madre de los hijos Jaden y Willow, fruto de su matrimonio con el actor de "Soy leyenda", afirmó que ambos continúan trabajando juntos y que siguen explorando el significado de su relación.

En los últimos meses, la pareja también ha sido vista en actividades públicas, entre ellas la presentación de la colección masculina de Christian Louboutin en París, Francia, donde acompañaron a su hijo Jaden Smith en su debut como director creativo de la línea masculina de la firma.

La pareja volvió a mostrarse unida durante la Semana de la Moda de París. Will y Jada asistieron sonrientes junto a Willow Smith, Trey Smith (primogénito del actor con otra pareja), y Adrienne Banfield-Norris, madre de la actriz, proyectando una imagen de apoyo familiar que reavivó las especulaciones sobre una posible reconciliación.