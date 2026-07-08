El youtuber Chatterbox pierde la vida en un accidente de tránsito en el que también murió su padre

¿Qué le pasó al youtuber Chatterbox? El creador de contenido falleció en un accidente a los 27 años, en el que también murió su padre. En la imagen de archivo lo vemos con sus placas de YouTube. ( FUENTE EXTERNA )

Sebastián Javier Funes, conocido en las plataformas digitales como Chatterbox, falleció a los 27 años en un trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo 5 de julio en la provincia de Buenos Aires. En el siniestro también perdió la vida su padre, Juan Manuel Funes, mientras que su madre y su hermana menor resultaron gravemente heridas.

El accidente en el que falleció el influencer argentino se registró alrededor de las 2:30 de la tarde, en las cercanías de la ciudad de Pehuajó, una de las principales vías que conecta la provincia de Buenos Aires con La Pampa.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el Honda Civic en el que viajaba la familia Funes colisionó de frente con un camión Scania con remolque y una camioneta Chevrolet S-10.

Las primeras investigaciones apuntan a que el choque se produjo cuando uno de los vehículos involucrados intentó realizar un adelantamiento en un tramo recto de la carretera, aunque las pericias continúan para establecer con precisión la mecánica del accidente y determinar responsabilidades.

El impacto fue de tal magnitud que Sebastián y su padre, quienes ocupaban los asientos delanteros del automóvil, fallecieron en el lugar de los hechos.

Por su parte, Vanesa Funes, madre del creador de contenido, y Francesca, su hermana de apenas 12 años, fueron rescatadas por equipos de emergencia y trasladadas de urgencia a un centro hospitalario. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un parte médico actualizado sobre su estado de salud.

Los ocupantes de la camioneta involucrada en el accidente, residentes de la localidad de Carlos Casares, sufrieron lesiones leves y recibieron atención médica sin que sus vidas corrieran peligro.

Una figura querida del contenido gamer

Con el nombre de Chatterbox, Sebastián Javier Funes se convirtió en uno de los creadores de contenido más reconocidos dentro de la comunidad gamer argentina.

Su canal reunió a miles de seguidores gracias a un estilo espontáneo, humorístico y cercano, centrado en videojuegos como Minecraft, Fortnite y Stumble Guys, además de transmisiones en vivo, reacciones y desafíos que lo consolidaron como una de las voces más populares entre el público joven.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida de seguidores, colegas e influencers, quienes destacaron no solo su talento para entretener, sino también su carisma y cercanía con su comunidad.

Según medios argentinos, la familia regresaba a la ciudad de Buenos Aires después de asistir al velatorio de la abuela del youtuber cuando ocurrió el fatal accidente.

La Policía Científica continúa realizando las pericias correspondientes para esclarecer las causas del siniestro, mientras familiares, amigos y seguidores despiden a uno de los creadores de contenido más queridos de la escena digital argentina.