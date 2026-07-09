¿Chelsy Bautista recuperó las prendas que desaparecieron tras el allanamiento policial?

Chelsy Bautista en una imagen de archivo. ( ARCHIVO )

La actriz y comediante Cheddy García aseguró que fueron recuperadas las prendas de su hija, la cantante urbana Chelsy Bautista, cuya desaparición había denunciado tras el allanamiento realizado por error por agentes de la Policía Nacional en el apartamento de la joven.

García informó que la situación relacionada con las joyas ya fue resuelta y dio por cerrado ese capítulo.

"Sí, ya eso lo resolvimos, ya la parte de las prendas la resolvimos, gracias a Dios", expresó en una entrevista radial.

La humorista no ofreció detalles sobre cómo aparecieron las joyas ni explicó las circunstancias en las que se produjo la recuperación. Tampoco informó si el proceso incluyó alguna investigación o acuerdo con las autoridades.

Días después de estas declaraciones, Chelsy se refirió al tema, aclarando que no ha recuperado las joyas, pero que quitó la querella.

El caso se remonta a enero de este año, cuando Chelsy Bautista denunció que fue víctima de un allanamiento realizado por error durante la madrugada en el edificio donde reside.

Según narró en sus redes sociales, se encontraba durmiendo cuando escuchó fuertes golpes en la puerta de su apartamento.

"La policía estaba tumbando la puerta y gritando que abrieran", relató entonces.

De acuerdo con su versión, los agentes derribaron la puerta de entrada e ingresaron armados al inmueble. Una vez dentro, revisaron distintas áreas de la vivienda, incluidos los dormitorios y clósets, hasta percatarse de que habían intervenido el apartamento equivocado, momento en el que le ofrecieron disculpas.

Tras la salida de los agentes, Bautista aseguró que notó la desaparición de varias prendas de su propiedad, valoradas en más de RD$300,000, por lo que presentó una denuncia formal e hizo público el caso junto a su madre.

El impacto en la familia

Meses después, en mayo, Cheddy García reveló que las consecuencias del allanamiento iban más allá de la pérdida material y aseguró que su hija había sufrido un fuerte impacto emocional.

"Mucha gente pensará que es nada más el valor económico de las prendas. No. Hay un trauma; mi hija no ha podido volver a ese apartamento, de hecho lo tenemos en venta", manifestó en ese momento.

La actriz sostuvo que el operativo afectó la tranquilidad y la privacidad de la joven, quien no ha podido regresar a vivir en la residencia desde lo ocurrido.

Asimismo, García expresó entonces su deseo de que su hija pudiera vivir en un país donde, según sus palabras, exista "respeto, decencia y donde no se ultrajen ni se vulneren los derechos de los ciudadanos".