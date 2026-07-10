"Nuestra oración contestada": Dj Adoni y Lisabely Lugo anuncian que esperan su segundo hijo

El anuncio de Dj Adoni y Lisabely Lugo ha generado numerosas reacciones de felicitación por parte de seguidores. ( FUENTE EXTERNA )

El DJ y productor musical Dj Adoni, y su pareja, Lisabely Lugo, están a la espera de su segundo hijo, noticia que fue confirmada en un emotivo video familiar junto a su primogénito Adiel, de 7 años.

En el clip, su hijo agradece a Dios por todas las bendiciones mientras los padres oran con él durante el desayuno al aire libre. Luego los integrantes de la familia caminan descalzos y sonrientes, tomados de la mano.

"Nuestra oración contestada", escribió Lugo. "Gracia SEÑOL ??... Nuestra oración contestada... ¿Qué creen que sea niño o niña?, dijo Julio Adonis Gross, nombre de pila de Dj Adoni.

El anuncio ha generado numerosas reacciones de felicitación por parte de seguidores, colegas y figuras del entretenimiento. "Amén, que lindo. Muchas bendiciones para la familia", "Y lo más lindo que tiene este Dj es su hermosa familiaDios los llene de muchas bendiciones .

El intérprete de "No me importa" y "Demasiado buena" también pasa por un buen momento empresarial.

Su restaurante, ROMO, se ha convertido en una sensación gastronómica y social. Con un concepto innovador que mezcla cocina latina, peruana y asiática dentro de una experiencia moderna y sofisticada, el restaurante ha alcanzado un gran recibimiento en el área de New Jersey y Nueva York.

Le pide matrimonio

El dj que popularizó la frase "El que quiera perder su tiempo que no me aconseje" y "Atención vecinos" está centrado en su vida familiar y destacando su vida en pareja tras su reconciliación.

En 2024, Dj Adoni confirmó públicamente su separación de Lisabely Lugo luego de haber sido visto con la presentadora Caroline Aquino en un yate. Sin embargo, meses después, Adoni y su pareja Lisabely retomaron su relación y reaparecieron juntos durante la alfombra roja de los Premios Heat.

Los famosos comenzaron su relación en 2013 y se comprometieron en septiembre del 2025. "I said yes al amor, a la risa y a una vida juntos?? mi pollito 2013 Salmo 37:4-5", escribió la joven junto a fotografias al lado de un jet privado.

En esta nueva etapa familiar, la llegada de un nuevo integrante suma otro capítulo a su historia de amor.