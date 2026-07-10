Los famosos latinos que tienen un gemelo y no todos lo saben

Julieta e Yvonne Venegas; Juan Antonio y Carlos Bayona; Gabriel y Raúl Peralta; y Patricia y Julia Maqueo; algunos de famosos latinos que tienen un gemelo. ( FUENTE EXTERNA )

En el mundo del entretenimiento hay artistas que no solo comparten el talento con sus familias, sino también un vínculo muy especial: el de haber nacido junto a un hermano o hermana gemela.

Mientras algunos han construido carreras paralelas en la actuación, la música o la fotografía, otros han preferido mantenerse alejados de los reflectores, aunque continúan siendo un apoyo fundamental en la vida de las celebridades.

Julieta Venegas y su gemela

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Uno de los casos más conocidos es el de la cantante mexicana Julieta Venegas, quien tiene una hermana gemela llamada Yvonne Venegas. Aunque muchos conocieron a Yvonne cuando apareció junto a Julieta en el videoclip de Lento (2004), creyendo incluso que se trataba de un efecto especial, su verdadera pasión siempre ha sido la fotografía.

Su trabajo ha sido exhibido en importantes galerías de arte y también formó parte de la película Rudo y Cursi (2008), dirigida por Carlos Cuarón.

Juan Antonio Bayona y su gemelo

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En España, el reconocido director Juan Antonio Bayona, responsable de películas como Lo imposible y La sociedad de la nieve, tiene un hermano gemelo idéntico, Carlos Bayona, quien nació apenas diez minutos después que él. Aunque sus caminos profesionales son distintos —Carlos se dedica al mundo de la música como DJ y productor— ambos mantienen una estrecha relación.

Incluso, Carlos realizó un cameo como piloto en La sociedad de la nieve y recientemente sorprendió al hacerse pasar por su hermano durante una entrevista en el programa La Revuelta, engañando por varios minutos al presentador David Broncano.

Patricia Maqueo y Julia Maqueo

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En México, las actrices Patricia Maqueo y Julia Maqueo iniciaron su carrera artística desde la infancia interpretando al mismo personaje en la serie ¿Y ahora qué hago?. Patricia alcanzó mayor notoriedad gracias a la serie de Netflix Control Z, mientras que ambas han consolidado una importante presencia como creadoras de contenido en redes sociales.

Gabriel y Raúl Peralta

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Otro dúo inseparable es el de los chilenos Gabriel y Raúl Peralta, conocidos mundialmente como Power Peralta. Hijos de profesores de danza y exintegrantes del Ballet Nacional Chileno, los hermanos han construido una exitosa carrera como bailarines, coreógrafos y jurados de televisión.

Su trabajo los ha llevado a presentarse en importantes escenarios y a convertirse en referentes de la danza urbana en Latinoamérica.

Anna y Aranza Carreiro

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También en México destacan las hermanas Anna y Aranza Carreiro. Anna ganó notoriedad por su participación en la película La Rebelión de los Godínez (2020), mientras que Aranza debutó años antes en la telenovela Un camino hacia el destino.

Posteriormente, Aranza participó en el reality Survivor México, donde uno de los aspectos más comentados de su perfil fue precisamente tener una hermana gemela.

Gabriela Spanic y su gemela

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La actriz venezolana Gabriela Spanic, recordada por protagonizar la exitosa telenovela La usurpadora, también tiene una hermana gemela, Daniela Spanic. Daniela ha desarrollado una carrera como actriz y modelo, aunque su relación con Gabriela ha estado marcada tanto por momentos de gran cercanía como por públicos distanciamientos que han acaparado la atención de la prensa.

Gisele Bündchen y su gemela

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En el mundo de la moda, la supermodelo brasileña Gisele Bündchen comparte su vida con su hermana melliza fraterna, Patricia Bündchen. A diferencia de otras parejas de hermanos, ellas no son identicas. Patricia no siguió una carrera sobre las pasarelas, sino que ha desempeñado un papel clave en la gestión de sus negocios y ha sido una de sus colaboradoras y confidentes más cercanas.

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