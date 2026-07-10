La actriz dominicana Brenda Mejía: "Estoy libre de cáncer"

La actriz, humorista y presentadora de televisión Brenda Mejía informó este jueves que está libre de cáncer cervicouterino, enfermedad que le fue diagnosticada en noviembre de 2025.

La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales, donde publicó un video en el que toca la campana del Centro Oncológico de Radioterapia Radonic, un gesto que simboliza el final de su tratamiento contra el cáncer.

"Mis amores, vine a mi chequeo trimestral y mi oncólogo me dijo: Estoy libre de cáncer", escribió junto a la publicación.

Mejía había hecho público su diagnóstico a principios de este año durante una entrevista en el programa Versión Original, de Telemicro. En esa ocasión relató que el proceso comenzó con sangrados anormales que persistieron durante varios meses y cuyo origen no lograban determinar los especialistas.

Según explicó, tras someterse a diversos estudios médicos, una biopsia confirmó que padecía cáncer cervicouterino, un tipo de cáncer que se desarrolla en el cuello del útero y que, de acuerdo con información médica, está estrechamente relacionado con la infección persistente por el virus del papiloma humano (VPH).

Mientras recibía tratamiento, la actriz compartió con frecuencia aspectos de su proceso a través de las redes sociales. A principios de junio, durante una hospitalización, publicó un mensaje en tono de humor: "Día 3 en el resort, llegó visita y ahora vamos a bajar a la piscina jejeje".

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Con el anuncio de este jueves, Mejía confirmó que los resultados de su más reciente evaluación médica indican que ya no presenta la enfermedad, marcando el cierre de una etapa iniciada tras el diagnóstico recibido a finales de 2025.