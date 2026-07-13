Clarissa Molina denuncia amenazas de muerte tras difusión de videos creados con IA

Clarissa Molina denuncia amenazas de muerte. En la imagen de archivo se le ve posando en redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

La comunicadora y presentadora dominicana Clarissa Molina denunció que ha recibido amenazas de muerte, insultos y una ola de mensajes de odio tras la difusión en redes sociales de videos falsos creados con inteligencia artificial (IA), en los que se le atribuyen declaraciones que asegura nunca pronunció.

A través de un video publicado en sus cuentas oficiales, la conductora de Univision explicó que, después de ausentarse varias semanas de las redes sociales para concentrarse en sus estudios, regresó y encontró cientos de comentarios agresivos dirigidos hacia ella.

"Por primera vez en mi vida me siento preocupada de lo que pudiera suceder porque son comentarios muy feos", confesó.

Molina explicó que los videos fueron elaborados a partir de fragmentos de entrevistas reales, entre ellas una que concedió junto al actor mexicano David Zepeda. Según indicó, mediante herramientas de inteligencia artificial alteraron su voz y el contenido de sus respuestas para hacer creer que había realizado comentarios ofensivos contra México y los mexicanos.

"Es totalmente falso, mi gente. Jamás me dedicaría a hablar mal de ninguna nacionalidad. No es mi estilo ni mi forma de ser. Yo soy una persona que apuesta por el positivismo y no estoy en posición de juzgar ni hablar mal de nadie", expresó.

La también colaboradora de El Gordo y la Flaca hizo un llamado especial a sus seguidores mexicanos, asegurando que quienes conocen su trayectoria saben que ese tipo de mensajes no reflejan sus valores ni su manera de actuar.

Asimismo, pidió a los usuarios verificar siempre la procedencia de los contenidos que circulan en internet y confiar únicamente en la información publicada a través de sus cuentas oficiales verificadas.

La presentadora afirmó que este tipo de publicaciones persigue obtener reproducciones y beneficios económicos a costa de la desinformación, mientras expone a las personas afectadas a campañas de odio y pone en riesgo su integridad.

"Es indignante que haya personas capaces de hacer cualquier cosa por conseguir clics y lucrarse con información falsa", manifestó.

En manos de abogados

Ante la gravedad de la situación, Molina reveló que ya inició consultas con sus abogados para emprender acciones legales contra los responsables de la difusión del material manipulado.

Además, pidió a las autoridades promover regulaciones que permitan enfrentar el uso malicioso de la inteligencia artificial y proteger a las personas de la suplantación de identidad y la desinformación.

"¿Qué tiene que pasar con la inteligencia artificial y una figura pública para que se puedan tomar cartas en el asunto? Es muy peligroso lo que está pasando, se está saliendo de control. Yo estoy hablando con mis abogados y tomándome esto muy en serio porque hay que hacer algo. ¿Hasta cuándo vamos a usar la inteligencia artificial para hacer daño?", cuestionó.