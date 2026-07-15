Las novias y esposas famosas de los futbolistas del Mundial 2026

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo; Antonela Rocuzzo, esposa de Lionel Messi; Ester Exposito, novia de Kylian Mbappé y Tini Stoessel, novia de Rodrigo De Paul; son algunas de las novias famosas de los futbolistas del Mundial. ( FUENTE EXTERNA )

A pocos días de la final y mientras las selecciones disputan la gloria deportiva en la Copa Mundial de la FIFA 2026, otro grupo de protagonistas acapara titulares y millones de interacciones en las redes sociales: las llamadas WAGs (Wives and Girlfriends), las esposas y parejas de algunos de los futbolistas más importantes del planeta.

Lejos de ser conocidas únicamente por sus relaciones sentimentales, muchas de ellas han construido exitosas carreras en el modelaje, la actuación, la música, los negocios y la creación de contenido digital, convirtiéndose en figuras con identidad propia y una enorme influencia internacional.

Georgina Rodríguez

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A la cabeza de la lista aparece Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo. La modelo y empresaria española es una de las personalidades más mediáticas del fútbol mundial gracias a su presencia en las grandes alfombras rojas, sus colaboraciones con firmas de lujo y el éxito de su serie documental Soy Georgina, que consolidó su popularidad a nivel global.

Antonela Roccuzzo

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Otra de las favoritas del público es Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. La empresaria e influencer argentina se ha ganado el cariño de millones de seguidores por su estilo elegante y discreto, además de sus campañas con importantes marcas internacionales de moda y belleza.

Bruna Biancardi

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Entre las parejas que más conversación generan también figura Bruna Biancardi, modelo brasileña y compañera sentimental de Neymar Jr., quien suele captar la atención por sus apariciones públicas y su actividad en redes sociales.

Ester Expósito

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La lista incluye además a la actriz española Ester Expósito, relacionada sentimentalmente con el delantero francés Kylian Mbappé. Considerada uno de los rostros más influyentes del cine y la moda europea, cada una de sus apariciones en eventos internacionales se convierte en tendencia.

Tini Stoessel

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La música también tiene representación con Tini Stoessel, una de las artistas más exitosas de Argentina y pareja del mediocampista Rodrigo De Paul. Su estilo juvenil y su popularidad entre las nuevas generaciones la mantienen como una de las figuras más seguidas del torneo.

Inés García

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La pareja de Lamine Yamal, el delantero más joven y mediático de La Roja, es Inés García, joven española especializada en contenido de moda, belleza y estilo de vida. Ya supera el millón de seguidores en Instagram, donde comparte su día a día y su pasión por Sevilla. Pese a la enorme exposición mediática que le genera su relación con el futbolista, ha sabido mantener un perfil propio más allá de ella.

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Desde Sudamérica también destacan Agustina Gandolfo, empresaria e influencer fitness casada con Lautaro Martínez; Mina Bonino, periodista y esposa del uruguayo Federico Valverde; y Karin Jiménez, empresaria colombiana casada con Santiago Arias, todas con una fuerte presencia en plataformas digitales.

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En Europa sobresalen igualmente la supermodelo brasileña Izabel Goulart, prometida del arquero alemán Kevin Trapp, y la modelo israelí Mishel Gerzig, esposa del guardameta belga Thibaut Courtois, quienes representan la conexión entre el fútbol y la alta moda internacional.

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México también aporta algunas de las WAGs más comentadas del campeonato. Sofía Toache, pareja de Edson Álvarez; Daniela Basso, compañera de Raúl Jiménez; y Gabriela Ríos, esposa de Orbelín Pineda, han conquistado seguidores con estilos que van desde el glamour hasta una imagen más familiar y reservada.

Con millones de seguidores en Instagram , contratos publicitarios y una constante presencia en eventos internacionales , estas mujeres han transformado el concepto tradicional de las WAGs .

en , y una constante presencia en , estas mujeres han transformado el concepto tradicional de las . Hoy son empresarias, creadoras de tendencias, embajadoras de marcas y celebridades con carreras independientes que generan tanto interés como el desempeño de sus parejas en el terreno de juego.

Así, mientras el balón rueda en los estadios del Mundial 2026, las gradas también se convierten en escenario de moda, estilo e influencia, donde las parejas de las grandes estrellas del fútbol demuestran que su protagonismo va mucho más allá de acompañar a los jugadores.

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