Ashlyn Castro, la influencer de origen latino que conquistó el corazón de Jude Bellingham

Ashlyn Castro, a quien vemos besar a Jude Bellingham, ha estado en los partidos en que ha jugado el futbolista inglés en el Mundial. ( FUENTE EXTERNA )

Mientras Jude Bellingham continúa consolidándose como una de las principales figuras del fútbol mundial, la atención de aficionados y medios también se ha trasladado a su vida personal. En el centro de ese interés se encuentra Ashlyn Castro, modelo e influencer estadounidense de origen latino, quien ha acompañado al mediocampista inglés durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque ambos han optado por mantener su relación alejada de la exposición constante, sus apariciones públicas en los últimos meses han confirmado un vínculo que comenzó a despertar rumores a finales de 2024 y que hoy ocupa un lugar entre las historias más comentadas fuera de los estadios.

Las primeras especulaciones surgieron cuando seguidores de ambos notaron que interactuaban con frecuencia en Instagram. Poco después, en enero de 2025, Castro fue vista junto a los padres de Bellingham durante un partido del Real Madrid, una imagen que alimentó las versiones sobre un posible romance.

Desde entonces, la pareja ha sido fotografiada en distintos eventos deportivos y sociales. Ashlyn ha estado presente en varios encuentros del futbolista con el club español y también ha seguido de cerca la participación de Inglaterra en el Mundial 2026, donde su presencia en las gradas no ha pasado inadvertida.

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Según medios internacionales, ambos se conocieron a través de amigos en común vinculados al deporte y al entretenimiento. La relación evolucionó de los primeros contactos en redes sociales a encuentros personales, hasta consolidarse con la decisión de Castro de trasladarse a Madrid para estar más cerca del jugador del Real Madrid.

Antes de iniciar su relación con Bellingham, Ashlyn Castro ya contaba con una carrera propia en el mundo digital. Nacida en Long Beach, California, la creadora de contenido ha construido una comunidad de seguidores en Instagram y TikTok, donde comparte publicaciones relacionadas con moda, belleza, viajes y estilo de vida.

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Su presencia en redes sociales reúne cerca de un millón de seguidores, además de colaboraciones con marcas del sector de la moda y la cosmética. También ha participado como modelo en producciones audiovisuales, entre ellas el video musical "Popstar", de DJ Khaled, en el que aparece junto al cantante Justin Bieber.

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La primera aparición pública de la pareja ocurrió tras un partido de la Liga de Campeones en enero de 2025 . Meses después, Castro compartió en sus redes sociales una felicitación por el cumpleaños número 22 del futbolista, un gesto que terminó por confirmar una relación que hasta entonces ambos habían manejado con discreción.

en . Meses después, Castro compartió en sus redes sociales una felicitación por el del futbolista, un gesto que terminó por confirmar una que hasta entonces ambos habían manejado con discreción. Durante el Mundial de 2026, la influencer ha acompañado a Bellingham en el recorrido de la selección inglesa, convirtiéndose en una de las parejas de futbolistas que más atención genera en las tribunas.