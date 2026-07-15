Exfutbolista e influencer, quién es Isabel Johansen, la esposa del futbolista Erling Haaland

Erling Haaland e Isabel Johansen caminan tomados de la mano durante una aparición pública, mientras fotógrafos y asistentes siguen de cerca a una de las parejas más reservadas y comentadas del fútbol internacional. ( FUENTE EXTERNA )

Aunque Noruega no logró avanzar a la final tras caer ante Inglaterra en el Mundial de la FIFA 2026, la destacada actuación de Erling Haaland volvió a convertirlo en uno de los grandes protagonistas del torneo.

Ese interés por el delantero también despertó la curiosidad de los aficionados sobre su vida fuera de las canchas, especialmente por conocer a Isabel Johansen, su esposa y madre de su hija.

De perfil discreto y alejada de los focos mediáticos, Johansen acompañó a la selección noruega durante toda la competición.

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Su presencia en las gradas y una publicación en redes sociales tras la victoria frente a Brasil, acompañada únicamente por la palabra "Locura", bastaron para convertirla en una de las parejas de futbolistas más comentadas de la Copa del Mundo.

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La historia de la pareja comenzó mucho antes de la fama de Haaland. Ambos nacieron y crecieron en Bryne, un pequeño municipio del suroeste de Noruega, donde compartieron infancia, amistades y su pasión por el fútbol.

Los dos formaron parte de las categorías inferiores del Bryne FK, el club en el que el delantero dio sus primeros pasos antes de iniciar su ascenso al fútbol europeo.

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Johansen también practicó el deporte de manera competitiva durante su adolescencia. En una entrevista para el canal oficial de YouTube de Haaland recordó aquella etapa con humor: "Nunca fui muy buena regateando. Mi fuerte era correr. Tenía velocidad", comentó.

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Aunque se conocían desde niños, su relación sentimental comenzó en 2021. Según ha contado el propio Haaland en entrevistas con medios noruegos, fue Isabel quien dio el primer paso al enviarle un mensaje que marcó el inicio de su historia juntos.

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La pareja dio la bienvenida a su primera hija en diciembre de 2024. Desde entonces han optado por mantener su vida familiar alejada de la exposición pública. Ni el nombre ni imágenes de la menor han sido divulgados, una decisión que ambos han mantenido incluso en medio de la creciente popularidad delfutbolista.

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A diferencia de otras parejas de figuras del deporte, Johansen ha construido una presencia pública marcada por la discreción. Aunque cuenta con una comunidad de seguidores en redes sociales y comparte ocasionalmente momentos de su rutina, evita publicar aspectos íntimos de su vida familiar o de su relación con el atacante del Manchester City.

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Su presencia, sin embargo, ha sido constante en algunos de los momentos más importantes de la carrera de Haaland, acompañándolo en ceremonias de premios, partidos internacionales y, recientemente, durante la campaña de Noruega en el Mundial 2026.

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En un torneo donde las llamadas WAGs (esposas y parejas de futbolistas) también ocuparon espacio en la conversación mediática, Isabel Johansen destacó por un perfil diferente: el de una mujer vinculada al deporte desde la infancia, que ha preferido mantener la privacidad como parte de su identidad pública, incluso mientras acompaña a uno de los futbolistas más reconocidos del mundo.

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