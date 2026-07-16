Muere Mary Jo "MJ" Shannon, madre de Kris Jenner, a los 91 años

Muere la madre de Kris Jenner, Mary Jo Shannon, a quien vemos en una imagen compartida en sus redes sociales. ( INSTAGRAM / @KRISJENNER )

La empresaria y personalidad televisiva Kris Jenner anunció este miércoles el fallecimiento de su madre, Mary Jo "MJ" Shannon, quien murió a los 91 años rodeada del cariño de sus seres queridos, a pocos días de celebrar su cumpleaños número 92, el próximo 26 de julio.

La noticia fue compartida por Jenner a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un retrato de su madre acompañado de un extenso y conmovedor mensaje en el que expresó el profundo vacío que deja su partida.

"No hay palabras capaces de expresar lo que ella ha significado para mí ni el dolor inmenso de tener que decirle adiós. Mi mamá era el corazón de nuestra familia", escribió la matriarca del clan Kardashian-Jenner al iniciar su despedida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/oradora-2-9c40ed99.jpg Kris Jenner y su madre, Mary Jo MJ Shannon, junto a Kim Kardashian con sus hijos.

En su publicación, Kris recordó las enseñanzas que recibió de Mary Jo a lo largo de su vida, destacando que fue ella quien le inculcó el valor de la familia, la bondad, la resiliencia y la importancia de vivir plenamente cada momento.

"Ella me enseñó todo lo que realmente importa: amar a la familia con intensidad, ser amable, estar presente para quienes amas y nunca dar por sentado ni un solo momento juntos. Nos enseñó que la familia lo es todo", expresó.

Jenner también agradeció los sacrificios y el amor incondicional que su madre brindó a varias generaciones de la familia.

"Me enseñó a afrontar los desafíos de la vida con resiliencia y fe. Mamá, gracias por cada sacrificio que hiciste, por cada enseñanza que compartiste y por cada momento en que nos amaste tan plenamente", escribió.

En la parte final de su mensaje, la empresaria confesó que extrañará las conversaciones diarias, la sonrisa y la risa de su madre, aunque aseguró que encuentra consuelo en la huella imborrable que dejó en toda la familia.

"Tenemos el corazón roto, pero encontramos consuelo al saber que un amor como el tuyo nunca nos abandona realmente. Tu amor perdurará en nuestra familia, en nuestras tradiciones, en cada momento que pasemos juntos y en cada vida que tocaste. Cuando mire a mis hijos y a mis nietos, veré siempre pedacitos de ti en todos nosotros", concluyó.

Más

Mary Jo "MJ" Shannon fue una figura muy querida por los seguidores del reality Keeping Up with the Kardashians y posteriormente The Kardashians, donde realizó varias apariciones junto a su hija y sus nietas. Su cercanía con la familia la convirtió en una presencia habitual y entrañable para millones de espectadores.

fue una figura muy querida por los seguidores del reality Keeping Up with the Kardashians y posteriormente The Kardashians, donde realizó varias apariciones junto a su hija y sus nietas. Su cercanía con la la convirtió en una presencia habitual y entrañable para millones de espectadores. Le sobreviven su hija Kris Jenner; sus siete nietos, Kourtney, Kim, Khloé y Robert Kardashian, Kendall y Kylie Jenner, y Natalie Warren; además de 13 bisnietos, quienes preservarán el legado de una mujer que, según su familia, fue el pilar sobre el que se construyó una de las dinastías más influyentes del entretenimiento.

Leer más Las Kardashian, entre el éxito y la tragedia